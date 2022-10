IZBORNI DAN U BiH! Građani su rekli svoje, promjene su na vidiku. Karte u Predsjedništvu promiješane

U Bosni i Hercegovini danas su se održali opći izbori na kojima su građani birali vlast za naredne četiri godine.

U sedam sati otvoreno je nešto više od 5900 biračkih mjesta, a moglo se glasovati do 19 sati. Pravo glasa na ovogodišnjim izborima imalo je nešto više od 3,3 milijuna glasača koji su birali 518 dužnosnika na različitim razinama vlasti.

Birala su se tri člana Predsjedništva BiH, 42 zastupnika u Zastupničkom domu parlamenta BiH, 98 zastupnika u Zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH, 83 zastupnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, zastupnici u skupštinama deset županija u Federaciji BiH te predsjednik i dva potpredsjednika RS.





Izbore u BiH pratimo iz minute u minutu

0:00

Denis Bećirović, kandidat ujedinjene oporbe za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovinu proglasio je svoju pobjedu nad Bakirom Izetbegovićem (SDA) poručivši da se od sada svi ljudi u BiH moraju ujediniti.

Imao je poruku i za cijelu regiju.

“Titova Jugoslavija bila ispred Mađarske, Čehoslovačke, Poljske, Rumunjske, Bugarske, a 1990-te godine ostavile su razmjerne posljedice. Pozviam sve ljude u regiji da se ujedinimo zbog ljudi i počnemo surađivati. Bilo kakva nestabilnost vratila bi nas u srednji vijek. Ljudima u Crnoj Gori želim poručiti da za cijeli život u BiH imaju prijatelje. Obraćam se i ljudima u Srbiji da je vrijeme da gradimo bolju budućnost. Hrvatskoj poručujem da smo mi dvije države koje su naslonjene jedna na drugu i da je vrijeme da razvijamo ekonomsku saradnju i prestanemo sa svađama”, naglasio je.

Njegov protukandidat, Bakir Izetbegović, pokušao je relativizirati neuspjeh najjače Bošnjake stranke, SDA.O ostavci, barem zasada, ne razmišlja.

“Ja sam svoj rezultat otprilike sačuvao, oni koje me žele žele me i dalje. Što se tiče SDA, ja sam predsjednik stranke, SDA će popraviti rezultat, ona je daleko najjača stranka u BiH. Da li će to dovesti do previranja između nekih članova, to ćemo vidjeti“, poručio je.









Oglasio se i lider HDZ-a BiH Dragan Čović.

“Siguran sam da ćemo danas kada zbrojimo sve rezultate moći jasno poslati poruku; bez hrvatskog naroda i HNS neće se moći voditi politika u BiH”, izjavio je. Osvrnuo se i na pad SDA-a

“Hrvatski narod je izabrao što je htio, bošnjački narod što izabere mi ćemo uvažavati. Isto tako i sa predstavnicima srpskim narodom. Mislim da je politika koju vodi Izetbegović davno poražena politika, kako će to dalje ići, to oni najbolje znaju.”









Konačni rezultati izbora za predsjednika Republike Srpske, koji su najneizvjesniji, doznat će se u ponedjeljak u 9 sati. I Milorad Dodik i njegova protukandidatkinja Jelena Trivić uvjereni su u pobjedu.

23:15 Cvijanović dobila više glasova, Dodik također u vodstvu

Glasnogovornik SNSD-a Radovan Kovačević u posljednjem obraćanju medijima je kazao da Željka Cvijanović na temelju 82 posto biračkih mjesta ima 57 posto glasova, odnosno, više od 270.000 glasova, a Mirko Šarović (SDS) je osvojio oko 180.000 glasova.

Za predsjednika RS-a obrađeno je oko 51 posto glasova, Dodik za sada osvaja oko 134.000, a Jelena Trivić oko 110.000 glasova.

23:00 Neslužbeni rezultati: U Predsjedništvo BiH idu Komšić, Bećirović i Cvijanović

22:56 Izetbegovićev poraz u svim kantonima

Posljednje neslužbene informacije iz izbornog centra SDA govore da Bakir Izetbegović (SDA) u utrci za člana Predsjedništva BiH gubi u svim kantonima u odnosu na Denisa Bećirovića (ujedinjena opozicija).

22:50 Cvijanović nova sprska članica Predsjedništva BiH

Predsjednik DNS-a Nenad Nešić čestitao je izbornu pobjedu Željki Cvijanović, kao novom srpskom članu Predsjedništva BiH.

“Na temelju 80 posto obrađenih biračkih mjesta, Željka Cvijanović ima nedostižnu prednost. Čestitam joj na pobjedi i želim da osigura nacionalno jedinstvo srpskog naroda u Sarajevu”, rekao je Nešić.

22:45 Komšić proglasio pobjedu

U izbornom štožeru Demokratske fronte (DF) obraća se Željko Komšić koji je proglasio pobjedu u utrci za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda.

“Imali smo svoju ideju iza koje smo stavili i ljudi su prihvatili tu ideju, kada govorim o članovima stranke, ali i ljudi kojima smo se obraćali. Potrudili smo se da tu ideju prihvate i urade ono što smo očekivali, a to je da nema prljave kampanje prema bilo kome. Čekamo rezultate za razne parlamentarne nivoe”, poručio je Komšić.

22:35 SAD i Velika Britanija poduprli Schmidtove izmjene izbornog zakona BiH

SAD i Velika Britanija poduprle su u nedjelju odluku visokog predstavnika za BiH da izmijeni izborni zakon, uz ocjenu kako je bilo krajnje vrijeme da se donesu mjere koje će omogućiti bolje funkcioniranje Federacije BiH i otkloniti mogućnosti blokada kakve su postojale u proteklim godinama.

“Međunarodna zajednica ne može dopustiti da se nefunkcionalnost Federacije nastavi još četiri godine i ne može više vjerovati u prazna obećanja i najave političkih lidera da će ovoga puta pregovarati u dobroj vjeri, praviti smislene kompromise”, stoji u izjavi veleposlanstva SAD-a.

22:15 Plenković čestitao Čoviću na rezultatima

Hrvatski premijer Andrej Plenković na Twitteru je objavio kako je razgovarao s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem.

“Upravo sam razgovarao s Draganom Čovićem i čestitao mu na izbornim rezultatima! HDZ BiH i kandidati HNS-a BiH, kao i Borjana Krišto dobili su uvjerljivu podršku hrvatskih birača u BiH”, napisao je.

"Upravo sam razgovarao s Draganom Čovićem i čestitao mu na izbornim rezultatima! HDZ BiH i kandidati HNS-a BiH, kao i Borjana Krišto dobili su uvjerljivu podršku hrvatskih birača u BiH."

21:10 Uvjerljiva vodstva Bećirovića i Komšića

Prema posljednjim informacijama iz SDA izbornog centra, a prema dosad obrađenih 67,78 posto glasačkih listića za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda vodi Denis Bećirović s 200.540 glasova dok je iza njega Bakir Izetbegović (SDA) sa 141.352 glasa.

Kada je riječ o članu Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda u prednosti je Željko Komšić (DF) s 132.022 glasova, a iza njega je Borjana Krišto s 53.795 glasova.

21:55 Dodik tvrdi da pobjeđuje, konkurenti već slave

Iako još nisu službeno potvrđeni i objavljeni rezultati, u izbornom štabu PDP-a u Banja Luci već slave jer tvrde da je njihova kandidatkinja za predsjednicu Republike Srpske pobijedila i da ubjedljivo vodi nad protukandidatom Miloradom Dodikom iz SNSD-a. Iz Dodikove pak stranke tvrde da on vodi s više od 5.000 glasova prednosti.

"Oj Jeleno, Jelo, Jeleno" odjekuje prostorijama PDP. Čini se da slavlje polako počinje.

21:25 Trenutni izgled Predsjedništva: Komšić, Bećirović i Cvijanović

Željko Komšić vodi u izbornoj utrci za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, a Denis Bećirović ima prednost kao kandidat iz reda Bošnjaka, objavili su u nedjelju nešto prije 21 sat preliminarne stranačke rezultate izbora iz centrali Stranke demokratske akcije (SDA) u Sarajevu.

Iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika, na razmjerno malom uzorku, objavili su da njihova kandidatkinja za članicu Predsjedništva BiH Željka Cvijanović ima dvostruko veću podršku od glavnog protukandidata Mirka Šarovića, predsjednika Srpske demokratske stranke (SDS).

20:50 Bećirović ispred Izetbegovića za blizu 12.000 glasova

Prema posljednjim informacijama iz SDA izbornog centra, prema dosad obrađenih 29,45 posto glasačkih listića za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda vodi Denis Bećirović, kandidat ujedinjene opozicije sa 82.389 glasova dok je iza njega Bakir Izetbegović (SDA) sa 70.803 glasa, a Mirsad Hadžikadić (Koalicija Država) na trećem je mjestu sa 6.224 glasa.

To znači da je Bećirović u prednosti nad Izetbegovićem za 11.586 glasova. Kada je riječ o članu Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda u prednosti je Željko Komšić (DF) sa 51.431 glasova, a iza njega je Borjana Krišto sa 35.819 glasova. Komšić ispred Krišto vodi sa 15.612 glasova.

20:45 SNSD: Crnadak dobro glumi, Dodik ima 60 posto glasova

Radovan Kovačević, savjetnik Milorada Dodika, lidera SNSD-a i kandidata za predsjednika Republike Srpske kazao je na press konferenciji da se još radi o manjem uzorku u trci za ovu funkciju.

“Milorad Dodik već ima preko 60% osvojenih glasova, za razliku od protukandidatkinje koju ima Jelena Trivić (PDP), nešto manje od 40%, tačnije, 39%. Uskoro ćemo objaviti rezultate za sve naše kandidate”, rekao je Kovačević. “Crnadak jako dobro glumi, da je sa jednim veoma zabrinutim izrazom lica pokušao dati nekakve optimistične podatke, međutim, oni su onakvi kako sam ja rekao”, poručio je Kovačević.

20:33 PDP slavi: Trivić šalje Dodika u prošlost!

Generalni tajnik PDP-a Igor Crnadak poručio je večeras kako vlast SNSD-a odlazi u prošlost i da kandidatkinja ove stranke za predsjednicu bh. entiteta Republika Srpska Jelena Trivić vodi u odnosu na Milorada Dodika.

Na službenom Twitter profilu Milorada Dodika objavljeno je kako “na 5.000 prebrojanih prednost u moju korist je 2.200 glasova. Željka Cvijanović vodi više od 8.000 glasova”. Crnadak je odbacio ove navode kazavši da su to “lažne informacije” i da će Trivić biti nova predsjednica RS-a.

На 5000 пребројаних предност у моју корист је 2200 гласова. Жељка Цвијановић води више од 8000 гласова.

20:30 Bećirović preuzeo vodstvo pred Izetbegovićem

Prema posljednjim informacijama iz izbornog stožera SDA, prema dosad obrađena 12,45 posto glasačkih listića odnosno 102.378 glasova, za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda vodi Denis Bećirović, kandidat ujedinjene opozicije sa 32.705 glasova, dok je iza njega Bakir Izetbegović (SDA) sa 31.414 glasova, a Mirsad Hadžikadić (Koalicija Država) na trećem je mjestu sa 2.302 glasa.

Kada je riječ o članu Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda u prednosti je Željko Komšić (DF) sa 20.263 glasova, a iza njega je Borjana Krišto sa 15.694 glasova.

20:00 Komšić ispred Krišto- neslužbeni rezultati

Prema prvim neslužbenim rezultatima izbora za članove Predsjedništva BiH, koje je objavila stranka SDA na uzorku od 7.000 obrađenih glasova, Izetbegović je u prednosti nad Bećirevićem na izborima za bošnjačkog člana predsjedništva, a Komšić ispred Krišto na izborima za hrvatskog člana predsjedništva.

19:50 Izlaznost do 16.30 bila 40,1 posto

Koalicija Pod lupom objavila je da je izlaznost na do 16.30 sati bila 40,1 posto

19:25 Visoki predstavnik večeras nameće izmjene Izbornog zakona?

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt, nametnut će večeras izmjene Izbornog zakona BiH i Ustava FBiH, doznaje N1 iz diplomatskih izvora.

19:00 Zatvorena većina birališta

Zatvorena je većina birališta u BiH, osim onih koja će biti dulje otvorena zbog kašnjenja otvaranja biračkog mjesta ili privremenog prekida glasanja.

18:30 Nema izlaznih anketa

U BiH nitko ne provodi relevantne izlazne ankete, a prvi preliminarni rezultati izbora trebali bi biti dostupni nakon 20 sati, kada ih po pravilu počinju objavljivati stožeri političkih stranaka. Cjelovitiji podaci očekuju se do ponoći, kada bi se trebali oglasiti i iz Središnjeg izbornog povjerenstva (SIP).

Rok za objavu konačnih i potvrđenih rezultata je 30 dana nakon održavanja izbora, a nakon toga slijedi druga faza izbornog procesa u kojoj se neizravno biraju zastupnici u domovima naroda parlamenta BiH i Federacije BiH, kao i predsjednik i dva potpredsjednika tog entiteta.

18:00 Glasali Izetbegović i Komšić

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović je nakon glasanja pozvao građane da izađu na izbore. “Iskoriste svoje pravo, dajte glas onima koji će voditi razumniju politiku, koji neće praviti blokade, krize, koji neće tjerati mlade iz BiH”, rekao je Izetbegović.

Predsjednik stranke HDZ BiH Dragan Čović u devet je sati u pratnji supruge glasao u Mostaru. Pozvao je građane “koji žele dobro Bosni i Hercegovini” da masovno izađu na birališta. “Očekujem uvjerljivu pobjedu HDZ-a i koalicije stranaka s nama te pobjedu gospođe Krišto”, rekao je na pitanje novinara.

17:30 Predsjednik CIK-a komentirao napad na promatrača

Predsjednik Centralne izborne komisije komentirao je napad na promatrača u Doboju.

“Promatrač OSCE-a se nalazio u školskom dvorištu jer je u zgradi smješteno osam biračkih mjesta i slikao je birače u redovima koji su glasali. Jedan od birača koji je čekao u redu nije dozvoljavao slikanje i izazvao je konflikt sa promatračem”, kazao je Suad Arnautović. Tvrdi da je gradska izborna komisija do 15:30 primila samo tri prigovora i da nema izvanrednih dešavanja.

17:00 Nanizali se bizarni incidenti: Šaketanje, smrtni slučaj i ‘novi slijepci’

Tijekom dana se nanizali zaista bizarnih incidenata diljem BiH.

Oko 11 sati u Doboju, na biračkom mjestu 038B008, došlo je do fizičkog napada na promatrača OSCE-a, prilikom čega je udaren šakom u glavu. Napadač je saslušan u PU Doboj, a njegov identitet nije otkriven, javlja agencija Fena.

Žena umrla na biralištu

Starijoj osobi (1941. godište) pozlilo je nakon glasanja te je, nažalost, preminula na licu mjesta. Hitna pomoć oko 14:55 minuta je konstatirala smrt.

Koristila olovku s kamerom

Općinska izborna komisija prijavila je da je na biračkom mjestu u Istočnoj Ilidži jedna žena koristila olovku sa kamerom prilikom popunjavanja glasačkog listića. Policijski službenici su olovku privremeno oduzeli, a o svemu je obaviješten dežurna tužiteljica koja je navedeno okvalificirala kao kazneno djelo ”Izborna prevara”, te poručila da će se po završetku predmeta dostaviti izvještaj o počinjenom kaznenom djelu protiv osobne koja je ženi dala tu olovku.

Na popisima i umrli

Dražen Jurišić iz Tuzle na biračkom popisu zatekao je imena nekih svojih preminulih članova obitelji, prenose tamošnji mediji.

Preko noći ‘oslijepili’

U selu Čengić kod Bijeljine zabilježena je jedna zanimljivost. Naime, mještani tog sela počeli su prepoznavati ljude koji jučer nisu bili slijepi, a danas jesu te imaju vodiče za glasanje. Sve potvrde da su mještani tog sela “preko noći” oslijepili potpisala je, kako navodi BN TV, direktorica bijeljinskog Doma zdravlja i vijećnica SNSD-a Danijela Đukin. Pošto se radilo o većem broju takvih slučajeva, glasanje je prekinuto skoro na dva sata, ali je nedavno nastavljeno. Naknadnim provjerama je ustanovljeno da se radi o 80 osoba kojima su potvrde izdane u skorije vrijeme i to od direktorice Doma zdravlja Bijeljina.

Popunjeni listići

Pet osoba uhićeno je u Prijedoru zbog izborne prijevare, odnosno donošenja velike količine popunjenih listića na biračko mjesto.

16:45 Objavljena izlaznost do 15 sati

Predsjednik Centralne izborne komisije Suad Arnautović priopćio je da je izlaznost na Općim izborima u BiH do 15 sati bila 35 posto.

“Ukupan odaziv je 1.164.261 birač ili 35 posto. To je zadovoljavajuće, moramo biti zadovoljni s tim. Različito je po entitetima ali to je ukupan iznos. Pozvao bih sve državljane BiH sa biračkim pravom koji nisu izašli na izbore, da to urade. Lijep je dan“, kazao je Arnautović.

Dodao je da će zbog smrtnog slučaja u Sarajevu biračko mjestu na Grbavici raditi dva sata duže.