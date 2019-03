Istekao ultimatum prosvjednika u Srbiji: Evo kako su brutalno zaprijetili Vučiću

Autor: Dnevno

Dvodnevni prosvjedi u Beogradu, započeti u subotu uobičajenim mimohodom ”1 od 5 milijuna” i ulaskom u zgradu Radio-televizije Srbije (RTS), koji su nastavljeni u nedjelju opsadom Predsjedništva i sukobima demonstranata s policijom, završeni su u nedjelju navečer ultimatumom vlasti da do ponedjeljka u 15 sati oslobodi uhićene prosvjednike, piše N1.

Jedan od lidera Saveza za Srbiju Zoran Lutovac u pratnji odvjetnika nekih od privedenih mladića poručio je da za uhićenja krivi Aleksandra Vučića.

“On je odgovoran za primjenu sile i za sve što se događalo u RTS-u. Poslije toliko presuda imamo danas presude za djecu. Neki od njih su u srednjoj školi i dobili su presudu od 30 dana zatvora, neće moći završiti školsku godinu. ‘Decu vam nećemo oprostiti’ to je slogan intenziviranja protesta koji će uslijediti u sljedećom periodu. On neće razgovarati s opozicijom, nego s građanima, ali s građanima koje on bira”, rekao je Lutovac.

Odvjetnik Božo Prelević revoltiran je postupanjem policije prema njegovom klijentu Milošu Bekiću.

“Piše diplomski rad na temu prosvjeda u Srbiji. On je izašao na poziv policije. Određen mu je pritvor kao nasilniku koji ne može ići u redovan postupak, nego se mora žaliti iz pritvora. Prije dvadeset godina, slična koalicija je gurala Otporaše u zatvor i punila zatvore po istom kriteriju. Očekivao sam da se to više neće dogoditi. U Srbiji se povijest ponavlja po svojim najgorim oblicima… Državni organi ne smiju postupati s neobuzdanom silom”, izjavio je odvjetnik.

Zoran Lutovac odgovorio je na pitanje imaju li prosvjednici podršku stranih faktora.

“Kada razgovarate sa stranim diplomatima, to je jedna stvar, oni znaju da se krše prava, to pokazuje izvještaji Europske komisije. S druge strane, radi stabilnosti se žrtvuju neke europske vrijednosti. Tražimo da se poštuju građani ovih država i da se poštuju standardi kao i za njih. Ovi prosvjedi su doprinijeli tome da mediji pišu o tome, govore o tome, a to je najbolji način da se promjeni stav da je stabilnost važnija od demokracije i ljudskih prava”, rekao je Lutovac.

“Ukoliko ne oslobode uhićene, organizatori prosvjeda objavit će kada ćemo se ponovno okupiti, i tada kada se ponovno okupimo iz cijelog Beograda, iz cijele Srbije, njihov kraj je blizu, oni su gotovi, oni su prošlost”, poručio je u nedjelju Boško Obradović iz Pokreta Dveri.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je spreman otvoriti temu RTS-a i da pristaje na dijalog s građanima, ali da ne želi razgovarati s pojedinim oporbenim političarima, prenosi FoNet.