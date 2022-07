‘IMATE ŠEST TJEDANA!’ SAD prema situaciji u BiH više nema strpljenja, posebno za Čovića

Političke lidere Bosne i Hercegovine SAD su u subotu pozvale na odgovornost.

Naime, poručili su im da iskoriste vrijeme koje im je visoki predstavnik Christian Schmidt ostavio za dogovor o izbornoj reformi.

Pozivi na preustroj države od strane SAD-a istodobno su odbačeni, kao i uspostava trećeg entiteta, a Draganu Čoviću upućene su kritike

U nekoliko odvojenih objava na Twitter profilu veleposlanstva podsjetili su kako je Schmidt stranačkim čelnicima ostavio šest tjedana za dogovor o tome kako riješiti pitanje funkcioniranja vlasti i njezine raspodjele u postizbornom razdoblju.

“Odbacujemo nove geografske podjele unutar BiH kao suverene države, uključujući uspostavu trećeg entiteta i ponavljamo našu privrženost BiH kao jedinstvenoj državi s dva entiteta, tri konstitutivna naroda i pripadnicima ostalih”, stoji u jednoj od objava.

Nakon što su ranije kritizirali čelnika Stranke demokratske akcije (SDA) Bakira Izetbegovića zbog njegovih izjava o “prebrojavanju” Bošnjaka koje su protumačene kao ratnohuškačke, iz veleposlanstva SAD-a sada su izravno prozvali i čelnika HDZ-a BiH Dragana Čovića, čije izjave također smatraju neprihvatljivima.

“Licemjerno je od Dragana Čovića i Hrvatskog narodnog sabora (HNS) kada kritiziraju zapaljivu retoriku drugih političkih lidera dok istodobno prijete ‘institucionalnom i teritorijalnom reorganizacijom’ BiH”, poruka je veleposlanstva SAD-a u Sarajevu.

Predsjedništvo HNS-a, na čijem je čelu Čović, u petak je nakon razmatranja stanja u BiH prouzročenog neuspjelom provedbom izborne reforme donijelo zaključak kako je vrijeme za “pokretanje pravnih i političkih procedura u pravcu institucionalne i teritorijalne reorganizacije BiH u skladu s federalističkim načelima”.

