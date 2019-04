Ilegalnom migrantu u Sarajevu neuspješan pokušaj ‘švercanja’ na zrakoplov za Beč

Autor: Hina

U sarajevskoj zračnoj luci u četvrtak se dogodio incident u kojemu je, kako javljaju lokalni mediji, jedan ilegalni migrant pokušao ući u zrakoplov na liniji za Beč pa je u toj nakani uspio zaobići sve sigurnosne provjere i dospio do uzletišta, a tek su ga tu svladali i uhitili pripadnici Granične policije BiH.

Iz uprave zračne luke u Sarajevu potvrdili su samo kako je došlo do incidenta te kako je u tijeku istraga nakon koje će biti objavljeno više detalja.

“Na terenu su tužitelj i pripadnici Granične policije. Cijeli se slučaj istražuje”, kazala je glasnogovornica zračne luke Sanja Bagarić Arnaut.

Televizija N1 objavila je kako je jutarnji let za Beč kasnio dva sata. To se dogodilo nakon što su se kod zrakoplova odjednom zatekle nepoznate osobe. Reagirali su policajci i pripadnici osiguranja zračne luke, no svi su putnici nakon toga morali izaći iz zrakoplova da bi se proveo dodatni protudiverzijski pregled.

Neki su putnici nakon toga odustali od leta bojeći se za svoju sigurnost.

Portal Klix je, pozivajući se na neimenovane izvore, objavio kako je incident zapravo prouzročio migrant koji je u nakani da se ukrca u zrakoplov preskočio zaštitnu ogradu i potom preko piste došetao do zrakoplova.

Dodatnu je zabunu prouzročio jer je navodno nosio odoru djelatnika zaposlenih na poslovima prihvata i otpreme zrakoplova pa je tek u zadnji trenutak opaženo kako je riječ o “ilegalcu” koji se pokušavao pošvercati na let za Beč.