Hrvatsku očekuju novi okršaji sa Srbijom: Vučić ima opake planove za regiju

Autor: Iva Međugorac

U Srbiji čini se ni nakon još jednih kaotičnih izbora- ništa novo. Predsjednik Aleksandar Vučić i njegova lista ‘Srbija ne sme da stane’ prema prvim rezultatima vode i osvajaju 129 mandata, dok je iza njih Srbija protiv nasilja 21 63 mandata te SPS koji osvaja oko 19 mandata.

Slika je ovo okvirna Srbije nakon izbora na kojima je poznato i to da je izlaznost bila veća nego lani u travnju kada se također biralo kandidate za Narodnu Skupštinu.

Osim toga, biralo se sada i u Beogradu te Vojvodini i nizu drugih glasova, a poznato je i da su izvori sazvani kako bi srpski predsjednik Vučić ublažio tenzije koje su uslijedile zbog prosvjeda koji su krenuli nakon dva masakra u toj zemlji.

Biralo se na sve strane

Oni koji prate politička zbivanja u susjedstvu smatraju kako je Vučiću bilo u interesu omogućiti proces za formiranje nove vlade, no to bi bez obzira na rezultate izbora moglo potrajati, što za Srbiju nije neobično pošto su nakon posljednjih izbora vladu formirali sedam mjeseci.

Ne treba očekivati ni sada u ovo predblagdansko doba od Vučića, ali i njegovih ostalih kolega u Srbiji da donesu bilo kakve konkretnije odluke, no to da Vučić i sada po prvim rezultatima dominira unatoč prosvjedima za srpske analitičare i nije neko iznenađenje.

Bez obzira na izbore pred Vučićem stoje brojni izazovi dobro je poznato da je Zapad već najavio početak normalizacije odnosa između Srbije i Kosova najavljujući da bi taj proces trebao krenuti na proljeće naredne godine.

Vrlo je izgledno da Vučić neće plesati po zapadnjačkim notama, no on je i sada kao predsjednik Srbije dokazao da nema hrabrosti do kraja zaratiti sa Bruxellesom pa će vjerojatno i zbog pitanja Kosova odugovlačiti s formiranjem vlade što je dulje moguće.

Budući da Europsku uniju na proljeće očekuje njihova kampanja oni se vjerojatno Srbijom neće niti baviti pa stoga u ovoj zemlji predviđaju da bi formiranje vlade moglo potrajati i do lipnja, ako ne i do studenog iduće godine, do kada će se dijeliti fotelje u Europskom parlamentu.









Predsjedništvo bi u EU do tada trebao preuzeti VUčićev prijatelj Viktor Orban, a u Srbiji se nadaju i da će SAD ponovno preuzeti Donald Trump pa slijedom toga očekuju da će onda i situacija za Vučića i formiranje srbijanske vlade biti lagodnija.

Naravno da u nabrajanju srpskih vanjskih partnera ne treba zaboraviti ni Ruse, koji bi do formiranja vlade u Srbiji mogli ojačati u napadima protiv Ukrajine, što Srbima također ide u prilog po pitanju Kosova o kojem se i Vučić očitovao tijekom kampanje tvrdeći da im ne treba ništa što je tuđe, ali da ništa što je njihovo ne namjeravaju dati.

Brnabić po Vučićevim notama

”Kosovo i Metohija ostaju integralni deo Republike Srbije u skladu s Rezolucijom 1244 UN”, poručila je pak nedavno nakon summita EU Zapadni Balkan iz Bruxellesa premijerka Ana Brnabić kao svojevrsni Vučićev trbuhozborac pa je za očekivati da će naredni period u Srbiji obilježiti pitanje Kosova, ali i odnosi sa Republikom Srpskom čiji predsjednik Milorad Dodik već dugo promovira separatističku politiku u BIH.

Politici srpskog sveta mogla bi se s novim vodstvom pridružiti i Crna Gora, a oni koji dugo prate Vučićeve aspiracije kažu da bi se nakon slabljenja Podgorice on mogao prebaciti na jačanje utjecaja u Sjevernoj Makedoniji čime bi se otvorili sukobi na prostoru Istočnog Mediterana.

Sve su to međutim veliki i daleki snovi na koje Hrvatska gleda s distancom. Baš takvi i jesu odnosi između hrvatskog premijera Plenkovića i njegovih srpskih kolega Vučića i Brnabić koju je nedavno i posjetio. No, odnosi nisu postali ništa prisniji, štoviše, Plenkovića Vučić nije ni primio, a njih dvojica susreću se ionako samo na međunarodnim događanjima. Pošto i Hrvatsku uskoro očekuju izbori taj status neće se mijenjati.

Vučić, ako uspije u planovima za Kosovo, ako ojača Republiku Srpsku, ako oslabi Podgoricu, u određenom trenutku pokušao ojačati utjecaj u Sjevernoj Makedoniji.

Tada bi se regija našla na rubu ozbiljnog sukoba s reperkusijama za prostor Istočnog Mediterana.

Hrvatska na sve ovo gleda iz prikrajka i nema se namjeru miješati u srpske ratove, a pošto i našu zemlju uskoro očekuju izbori ne treba očekivati stabilizaciji odnosa između Plenkovića i Vučića.

Oni su se i do sada ionako sretali na međunarodnim događanjima silom prilika, a Vučić je Plenkovića zaobišao i tijekom premijerova posljednjeg posjeta Srbiji gdje mu je društvo pravila premijerka Ana Brnabić.

Afere obilježile kampanju

Izbornu kampanju u Srbiji inače su obilježile brojne afere pa je tako ondašnje Vučiću sklone medije nedavno preplavila intimna fotografija Dorđa Miketića iz Srbije protiv nasilja koji je tvrdio kako je s nepoznatog broja primio tu fotografiju nakon što je Vučić kazao da zna nešto o njemu. Miketić je tvrdio da mu je prije godinu i pol iz kuće ukradeno računalo i hard diskovi, a napomenuo je i kako poanta snimke nije zastrašivanje samo njega već je to i poruka svima koji se protive režimu.

Mlada novinarka Centra za istraživačko novinarstvo Srbije Ivana Milosavljević uključila se pak tijekom kampanje u call centar SNS-a i otkrila sumnjive i suspektne prakse koje ukazuju na o da se call centar bavio kupnjom glasova za Vučićevu stranku.

U kampanji se Vučić masovno koristio kako medijima, tako i društvenim mrežama pa nije zaobišao ni popularni TikTOk. Sve to kako bi se Vučić pridružio građanima koje su pokušavali dobiti i predstavnici Liste koje se izravno oslanjala na prosvjede koji su u Srbiji održavani nakon prosvjeda. Tisuće se ljudi nedavno okupilo u centru Beograda na završnom skupu koalicije.

”Za pet dana biramo hoće li ovo zlo vladati još četiri godine ili još samo nekoliko dana”, poručivala je na skupu nositeljica liste Marinika Tepić, a okupljenima se obratio i Srđan Milivojević iz Demokratske stranke. ”Ili Srbija ili mafija, to je jedina parola. Nećemo da djeca danas uče iz knjige žalosti iz Ribnikara i da crnina bude narodna nošnja naših građana”, poručivao je dok su i anketa tada Vučićevoj opciji davale prednost.

Ne čudi takvo što kada se pogleda kako Vučiću tepaju srpski mediji u kojima ga se predstavlja i kao inteligentnog taktičara i operativca koji vuče učinkovite poteze kojima iznenađuje oporbu pri tome demonstrirajući da se ne boji građana zbog čega Srbi svako malo izlaze na izbore.

Sve u svemu, iz ovih je izbora vidljivo da je Vučić nešto slabiji, ali ništa značajno pa stoga vlast u Srbiji ostaje u njegovim rukama zahvaljujući širokoj masi građana koji su mu dali povjerenje na temelju priča o otvaranju nezavršenih cesta i priča o asfaltiranju po snijegu.