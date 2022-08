HRVATSKI KORIJENI JE VUKU, ALI U SVOJU KUĆU NE MOŽE! Srpska premijerka se žali: ‘Imam kuću na Krku, ali za šeficu Vlade Srbije nije dobro ljetovati u Hrvatskoj’

Autor: L.B.

Ovog ljeta, u Srbiji su baš zapeli s prozivkama onih koji ljetuju na hrvatskoj obali, što se intenziviralo oko Oluje, pa su tako zastupnik Vučićeva SNS-a Vladimir Đukanović i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević rekli da ne razumiju Srbe koji ljetuju u Hrvatskoj, a žestoko su prozivali i srpskog generala Zdravka Ponoša da ljetuje u Hrvatskoj, i da mu, k tome, hrvatska Vlada plaća ljetovanje.

Sada se Jadranskog mora i ljeta u Hrvatskoj dotaknula i srpska premijerka Ana Brnabić, koja je srpskoj javnosti iznijela što misli o tome.

Ona je kazala da je i sama ljetovala na hrvatskoj obali i to zato što je naslijedila imovinu u Hrvatskoj.





‘Otkada sam ušla u vladu, nisam išla u svoju kuću’

“Imam kuću u Hrvatskoj, na otoku Krku. Moj djed, otac mog oca je s Krka, tako da imam svoju kuću tamo. Posljednji put sam tamo bila 2016. godine. Otkada sam ušla u vladu, kao ministrica za državnu upravu i lokalnu samoupravu, nisam išla u svoju kuću”, rekla je Brnabić, prenosi Nova.rs.

Brnabić je naglasila da ona u ovom trenutku osjeća da za nju kao šeficu vlade Srbije nije dobro ljetovati u Hrvatskoj.

“Dio moje obitelji ljetuje tamo. To je moj osobni osjećaj, mislim da ne moram objašnjavati”, poručila je premijerka Srbije.

‘Neka ljetuju gdje god hoće, baš me briga’

Podsjetimo, prošlog tjedna je, uoči obljetnice VRO Oluja, novosadski gradonačelnik Miloš Vučević izjavio da ne razumije svoje sugrađane koji odlaze na odmor u Hrvatsku.

“Neka ljetuju gdje god hoće, baš me briga. Ali sigurno je gadno i prilično neugodno da sutra budete Srbin u Dalmaciji ili negdje na odmoru na Jadranskom moru u Hrvatskoj. Sutra će oni slaviti i pričati da su pobijedili protjeravši Srbe. Jedino da ronite cijeli dan, uzmete veliku bocu kisika, da odete pod more i pravite se da se to ne događa i da su oko vas baš pristojni ljudi”, rekao je Vučević.

Prozivke generala zbog mora

Informer je prošlog tjedan takođe pisao kako Ponoš već izvjesno vrijeme sa suprugom boravi na hrvatskoj obali, u okolici Rovinja, a smješten je u ekskluzivnoj vili koja ima bazen i vlastitu plažu” te nazivaju to “velikim moralnim posrnućem i strašnom sramotom”.









Kao “dokaz” tim tvrdnjama nude činjenicu kako Ponoš na Twitteru nije odgovorio na provokacije glavnog urednika Informera Dragana Vučićevića i Vučićeve šefice informativne službe Vladanke Malović koja mu je postavila pitanje o ‘brčkanju u moru’ u ‘Lijepoj njegovoj’. A gdje si ti to, generale Ponoš? Odakle nam ovo pišeš? Da nisi, može biti, na ‘hrvatskom moru’? Da nema neka slika iz Rovinja?”

O tome možete više pročitati OVDJE.