‘HRVATI, JESTE LI SMOGLI SNAGE DA PUSTITE VUČIĆA U JASENOVAC?’ Odana premijerka brani šefa pa se okomila na Jandrokovića: ‘A što vi vidite u ogledalu, nije vas sramota?’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednica Vlade Srbije, Ana Brnabić, reagirala je na današnju izjavu predsjednika Sabora Hrvatske, Gordana Jandrokovića, koji je komentirao srbijansku optužnicu protiv četiri hrvatska pilota za navodne zločine nad civilima tijekom Oluje.

Brnabić smatra da hrvatska Srbiji sada i službeno prijeti blokadom europskog puta jer, kako navodi, nakon 27 godina tišine i nepravde traže da netko odgovara za zločin na Petrovačkoj cesti.

“Jedna članica EU se usuđuje javno reći da, ako tražite pravdu za ubojstvo srpske djece – jer 4 ih je tamo pobijeno, starosti 6 do 13 godina, da zbog toga ne možete biti dio EU. To je vladavina prava? To su europske vrijednosti? I nije vas sramota da to kažete otvoreno?”, rekla je Brnabić i dodala:





“Gospodine Jandrokoviću, pogledali smo se mi u ogledalo i shvatili da, ako smo ljudi, moramo tražiti pravdu za pobijenu djecu – Jovana Drču (6 godina), Nevenku (11 godina) i njenog brata Žarka (9 godina) Rajića, Darka Vukovića (13 godina). A što Vi vidite kada se pogledate u ogledalo? Čovjeka koji brani i slavi ubojice djece, djevojaka i staraca? Uz četvero djece, ubili su i Mirjanu Dubajić, djevojku od 21 godinu, Milku Kovačević, baku od 83 godine…”, rekla je Brnabić.

Ona ističe da su “hrvatski heroji pobili iz zraka nenaoružane ljude koji su bili u bijegu”.

“Okrenula se Srbija budućnosti, ne brinite vi za nas. Baš zato konačno tražimo pravdu za krvoloke koji su djecu pobili, jer, kao što je upravo danas rekao predsjednik Vučić, ako nismo u stanju djecu zaštititi, onda ne zaslužujemo da postojimo kao država. I, konačno, kada će se steći uvjeti da Aleksandar Vučić posjeti najveće mjesto stradanja srpskog naroda – Jasenovac? Još čekamo odgovor na najavu službene posjete. Hoćete li uspjeti i smoći snage da osigurate predsjedniku Srbije da stavi cvijet na mjesto stratišta desetina i stotina tisuća najbrutalnije pobijenih Srba, Židova i Roma, od strane ustaškog režima NDH? Počnite da gledate u budućnost, bit će Vam lakše”, zaključila je premijerka.