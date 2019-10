Hrvat opljačkao i seksualno uznemiravao djevojku u Mariboru! Nije jedina njegova žrtva

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Policija je objavila da je 26-godišnjak iz Hrvatske srijedu navečer u okolici Maribora oteo 22-godišnjakinju. Ona se u trenutku otmice vraćala s posla automobilom kući. Iz policije je priopćeno da je djevojka pokušala automobilom izaći na glavnu cestu kad joj je 26-godišnjak blokirao put.

Izašao je iz svojeg vozila maskiran, uperenim pištoljem u nju, uz silu i prijetnju ušao u njezin automobili natjerao je da ga odveze na drugu lokaciju. “Muškarca sumnjičimo zbog seksualnog uznemiravanja, ali nije bilo silovanja. U ovom kaznenom djelu nije bilo više umiješanih osoba”, kazao je glasnogovornik Policijske uprave Maribor Miran Šadl i dodao da, zbog zaštite žrtve, neće objavljivati daljnje detalje, piše 24ur.

Mladić je 26-godišnji hrvatski državljanin s privremenim prebivalištem na području Maribora. Nakon što ga je djevojka odvezla na drugu lokaciju, opljačkao ju je – uzeo joj je mobitel i novčanik. “Potom su se njezinim autom vratili do mjesta gdje ju je oteo, izbacio ju je iz automobila i zaprijetio da mora šutjeti jer će je ‘imati na oku’”, dodao je Šadl.

Ubrzo se vratio i po svoj automobil. Policija je vrlo brzo pronašla djevojčin automobil, a već sljedeće jutro pronašli su i uhitili 26-godišnjeg Hrvata. “Tijekom policijskog zadržavanja osumnjičenika obavljen je pretres kuće, zaplijenjeno je nekoliko dokaza koji bi mogli potvrditi njegovu umiješanost u opisane zločine”, kazao je Šadl.

Osim toga, mladića sumnjiče za oružane pljačke. 30. rujna navečer je blokirao put 36-godišnjakinji u automobilu u Miklavžu, dotrčao do automobila te u nju uperio pištolj i zatražio novac. Na putu do svojeg automobila je vidio da u novčaniku nema novca pa ga je odbacio u kanal i odvezao se u Maribor.





Sumnjiče ga i da je 23. kolovoza, uz još dvojicu Slovenaca, oteo 37-godišnjaka i nanio mu lakše tjelesne ozljede. Mariborska krim policija i dalje intenzivno istražuje ovaj incident. 26-godišnjem Hrvatu je određen pritvor. Iz policije su pozvali sve koji su možda doživjeli sličnu otmicu ili krađu da im to prijave. “Oni koji nešto znaju o osumnjičenom ili bilo kojem od kaznenih djela trebali bi se što prije javiti policiji”, dodao je Šadl.

Prestravljenim stanovnicima Maribora poručio je da je strah nepotreban jer je osumnjičeni iza rešetaka i ulice su sigurne. 26-godišnjaku zbog otmice prijeti kazna zatvora od šest mjeseci do 15 godina, zbog pljačke od jedne do deset godina zatvora, a zbog nanošenja teške tjelesne ozljede novčana kazna ili do jedne godine zatvora, prenosi Dnevnik.hr.