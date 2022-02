HRVAT IZ BOSNE KOJEG PODRŽAVA I MILANOVIĆ: ‘Srbi imaju svoj entitet, njih boli briga, a Hrvati cmizdre nad svojom sudbinom!’ Želi skinuti s trona ‘mentalno-komunističke metuzaleme’

Autor: Dnevno, EP

U Bosni i Hercegovini desetljećima nema mira. Status quo u kojem isti ljudi kolo vode i konstantno politički i verbalno ratuju drži tu susjednu nam zemlju na nultoj točki.

Za utorak je bio najavljen nastavak razgovora hrvatskih i bošnjačkih stranaka o načinu biranja članova Predsjedništva BiH koji je zadnji puta neslavno propao. Sastanak je naprasno odgođen.

O trenutnoj situaciji razgovarali smo s jednim od predstavnika hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, predsjednikom Hrvatske republikanske stranke iz Mostara.

1. Može li nešto konkretno i korisno izaći iz razgovora u Mostaru?

Vrlo je upitno bilo hoće li do razgovora uopće i doći, budući da SDA uopće ne želi sudjelovati na istima. No, sve i da sudjeluje i da do razgovora dođe, ne može i neće apsolutno ništa korisnoga se dogoditi. SDA, odnosno, cjelokupna bošnjačka politička javnost je namirisala trenutak u kojem mogu dokrajčiti kreaciju unitarističke tvorevine na prostoru FBiH, tako da će teško pristati na normalizaciju odnosa. Neće pristati na kreiranje političko pravnog sustava po mjeri tro-konstitutivne BiH, svjesni da su došli do zadnje faze pokoravanja Federacije u cilju kreiranja većinski bošnjačkog entiteta. Bez jačeg, konkretnijeg i značajnijeg angažmana međunarodne zajednice, čija je najveća odgovornost što se BiH nalazi u političkoj krizi, do dogovora o implementaciji Odluke Ustavnog suda s kojim bi se osigurala zaštita legitimnog izbora zastupnika i očuvalo nadkrovljujuće načelo konstitutivnosti, nikada neće doći.

2. Organiziraju li se Hrvati u BiH za stvaranje trećeg entiteta kao što smo čitali u medijima prošlih dana?

Na žalost, nisu. Političko vodstvo Hrvata vodi politiku bez cilja i strategije. Vratite se desetljeće, pa i više natrag, čut ćete identične izjave od istih aktera kao što su te izjave koje spominjete. Činjenica da je letvica postavljena samo na izmjene izbornog zakona ponajbolje govori koliko je pogrešna ta politika. To znači da, nakon što ste na podu, pretučeni, izgaženi, ljudska i politička prava su vam sramotno pogažena, vi umjesto da stanete na noge, vi na podu pristajete na dodatne kompromise. Hrvati moraju tražiti vraćanje na polazne postavke iz Washingtonskog sporazuma, kao minimum. Poništiti sva nametanja Međunarodne zajednice na Ustav i izborni zakon te inzistirati na administrativnom preuređenju BiH. Zovite to „Treći entitet“, zovite to kako hoćete, ali administrativnim preuređenjem se neće spasiti Hrvati u BiH, spasiti će se država kao takva. BiH je ogroman birokratski kaos koji je postao poligon za korupciju i kriminal vladajućih elita iz sva tri naroda, ponajviše bošnjačke. Dovoljno je vidjeti korupcijske afere iz zadnje dvije godine, u svim su glavni akteri visokopozicionirani ljudi iz SDA. Nama Premijer Federacije ujutro ide na Sud braniti se od zlouporabe položaja i pranja novca, poslijepodne vodi sjednice Vlade. Stvarne razloge zašto se bošnjačka politika grčevito bori protiv administrativnog preuređenja treba tražiti isključivo u ovome. Jednako tako, isti je to odgovor zašto Hrvati ne rade apsolutno ništa po tom pitanju. Zato što su oni najveći partneri SDA-u u korupciji i kriminalu. Kada bi se BiH uredila po mjeri sva tri naroda, odnosno, administrativno preuredila, prostor za korupciju i kriminal bi bio daleko, daleko manji.

3. Imaju li trenutna globalna previranja utjecaja na stanje u BiH?

Imaju u mjeri u kojoj se neka politička zajednica izbori da ima. Bošnjaci su to vrlo dobro razumjeli, pa na dnevnoj osnovi intenzivno rade aktivnosti lobiranja za tobožnji „spas Bosne“ stavljajući politiku iz RS-a, kao i naše ćate iz HDZ-a u kontekst rasta ruskog utjecaja na Balkanu, prezentirajući međunarodnoj zajednici stvaranje „građanske BiH“ kao odgovora na tu „rusku agresiju“. Srbi imaju svoj entitet, njih boli briga za globalna previranja, dok Hrvati politički cmizdre nad svojom sudbinom čekajući da s neba padne rješenje. Poput u dvorištu pretučenog djeteta, lider politike Hrvata u BiH, Dragan Čović, prvo ide plakati mami Plenkoviću i tati Milanoviću, pa kad vidi da od njih nikakve koristi, otrči očuhu Dodiku. Očekuje se da nas brani i obrani od političke agresije Sarajeva bilo tko drugi, osim nas samih. Svaka kriza krije svoje potencijale, pa tako i ova globalna. Koliko će imati utjecaja na stanje u BiH, stvar je koliko si u stanju prepoznati te potencijali i iskoristiti ih.

4. Što planirate Vi i Vaša politička grupacija?

Mi smo već uspostavili intenzivne kontakte s našim kolegama iz Mosta u Saboru RH po pitanju lobiranja zmajoj hahaa naše viđenje rješenja hrvatskog pitanja u BiH: vraćanje na Washingtonski Sporazum u cilju administrativno-teritorijalnog preuređenja BiH. S Mostovcima ćemo pokušati izgraditi oporbeni saborski konsenzus u tom smjeru. Naravno, ne očekujemo da bi HDZ ikada mogao pristati na realna i konkretna rješenja budući da će njima uvijek biti bliži Bruxelless nego Mostar. Uz to, u procesu smo primanja u stranku Europskih konzervativaca i reformista, tako gradimo veze i sa Parlamentom EU i vladama zemalja koje vode stranke članovi ove grupacije, tako da ćemo i kroz taj kanal lobirati za naše viđenje rješenja, ponavljam, ne hrvatskog pitanja u BiH, nego BiH kao države.

5. Što će se dogoditi ako ne dođe do dogovora oko izbornog zakona, ima li nade za Hrvate u BiH?

Nade za Hrvate će biti ukoliko uspijemo skinuti s trona generaciju mentalno-komunističkih metuzalema, nesposobnih voditi ikakvu smislenu stratešku politiku osim one koruptivno kadrovsko-nepotističke. Budite uvjereni da ćemo u tome uspjeti. Što se tiče prvog dijela Vašeg pitanja, ukoliko ne dođe do dogovora, očekujem reakciju međunarodne zajednice u smjeru onom kao što se to dogodilo i 2018. Na žalost, to je protuustavno i protuzakonito rješenje, ali kao što je to bez ikakve jače reakcije prošlo tada, proći će i ovaj put. Zato je od iznimne važnosti da Hrvati inzistiraju na izmjenama Ustava i razgovora o konceptu BiH kao države. Ovo što naša politička elita traži, samo izmjene izbornog zakona, je kozmetički tretman bolesnika u terminalnoj fazi bolesti.