HOROR U SUSJEDSTVU! Ubio strica pa poručio njegovom sinu: ‘Nema ti više oca, zaklao sam ga’

Autor: Dnevno

Stravičan zločin koji je potresao bosanskohercegovačku javnost dobio je novi nastavak kada je progovorio sin žrtve.

Do zločina je došlo kada je Almin Kolić u zeničkom Planinarskom domu “Čolan“ nožem ubio svog strica Redžiba (52). Sin žrtve, Kenan Kolić, je u potresnoj ispovijesti za Dnevni avaz opisao što se dogodilo te kobne noći.

Kenan je iznio niz jezivih detalja i bizarni motiv koji je doveo do velike obiteljske tragedije. Prema njegovim rječima izbila je svađa te je Almin svome stricu uputio niz psovki.

“Kada mi je ubio oca došao je kući uslikao se i na Facebook mi poslao jednu svoju sliku. Ispod slike je napisao: “Ubio sam ti oca i neće više živjeti, zaklao sam ga“, rekao je Kenan za Dnevni avaz.

Ubrzo ga je privela policija.

“Otac je dugogodišnji lovac. Bio je u lovu i uopće nije konzumirao alkohol. Sjedio je gore nakon lova sa svojim društvom u domu. Prije tri tjedna taj rođak Almin je dom zapalio”, dodaje Kenan.

“Poslije toga je otac je otišao gore s par ljudi i to su preuredili. Međutim, da bi taj isti rođak, nazvao mog oca i rekao da će doći i da će to opet sve zapaliti. Otac je u nedjelju ranom zorom otišao u lov, a po povratku u dom Alminu je rekao “da nema on ništa s domom i da se s njim niko neće svađati“. Almin mu je rekao “nemaš ti s ovim ništa, i ja ću ga zapaliti“, tvrdi Kenan.

“Nema šta mu nije rekao i tu je izbila svađa. Kako su se pogurali, otac je njega udario. Almin se prepao i povukao se. Onda je kada je otac krenuo na vrata i izašao upaliti auto Almin je njemu zabio veliki mesarski nož, trgnuo je oštricu i pobjegao. Ti koji su tu bili pomagali su ocu”, rekao je Kenan.

Kenan kaže da su rođaci Redžiba ubacili u vozilo, ali čim je sjeo iskrvario je na licu mjesta. Kenan dobiva i videopoziv.

“Dok sam pomagao da oca odnesemo do prostorije u Hitnoj, Almin me je nazvao na videopoziv i kaže: “Vidi šta mi je uradio zaklao sam ga“. Nema šta mi nije rekao. Kazao sam mu: “Vidi šta si ti uradio, sad ću ja doći i tebe ubiti. On je prekinuo razgovor, slikao je sebe i poslao mi ispod i poruke: “Nema ti više oca, zaklao sam ga“. Iza oca su ostala tri sina, on je imao 52 godine”, kaže Kenan.

Tvrdi da mu je Almin i prije mjesec i pol pisao da će ubiti Redžiba.

“U depresiji sam, teško mi je, ali ako već taj ubojica treba ići u zatvor neka leži koliko treba. Sinoć se u policiji opravdavao da je bio nesvjestan, a kada ga je ubio došao je kući nazvao mene i nema šta mi nije psovao”, rekao je Kenan na kraju šokantnog razgovora za Avaz.