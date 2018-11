Horor Hrvata u BiH: Ovako ih tretiraju susjedi Bošnjaci

Obitelj Joze i Katarine Pavlović prije 12 godina vratila se u mjesto Pavlovića Luka, nedaleko od Kaknja, nakon dugogodišnjeg prognanstva, no, njihov povratak nije prošao nimalo ugodno jer od prvog sana suočeni su sa složenim problemima, jer su susjedi, lokalni Bošnjaci njihovo imanje pretvorili u otvorenu kanalizaciju. Bez njihove suglasnosti, 16 bošnjačkih obitelji odlučilo je riješiti problem kanalizacije preko imovine ove obitelji, i to krou potok Jazenovac. Izvor toga potoka u kojem inače teče pitka voda, na višoj je nadmorskoj visini, pa stoga fekalne vode prolaze ispred obiteljske kuće Katarine i Joze, javlja Večernji list BiH.

“Sadašnju SDA-ovu vlast u Kaknju doživljavam kao nekoga tko podupire da se nas Hrvate potisne iz rodnoga mjesta”, ispričao je Pavlović, čija je supruga i kanadska državljanka, koja je ujedno progovorila i o uvredama kojima je izložena. .”Ako ti se ne sviđa ovdje, seli se u Hrvatsku”, rekao joj je nedavno jedan susjed, na što mu je odgovorila kako je na “zemlji koju su zaradili i očuvali svekar i svekrva”.

”Nema načina na koji nas ne zlostavljaju, starijim ljudima noću kucaju na vrata. Oni se nemaju kome obratiti”, posvjedočila je Katarina, koja zajedno sa suprugom pomaže starijim Hrvatima. Suprug Jozo još je u svibnju 2007.godine upozorio kakanjsku vlast na ono što se događa na njihovoj zemlji, nakon čega je Općinski inspektor iz kaknja sve zabilježio. Potom,

bi županijski vodni inspektor 21. siječnja 2008. to potvrdio, navodeći da je Općina Kakanj napravila prekršaj jer nije riješila prethodna pitanja za izgradnju kanalizacijske mreže, kao i kolektora, te je naloženo Općini da sve to ispravi. Potpisao je to županijski inspektor za vode Nijaz Mačak.

Zaokret se događa kada SDP-ova načelnika Kaknja Mensura Jašarspahića na izborima pobjeđuje SDA-ov Nermin Mandra, nakon čega prestaju vrijediti i zakoni i ranije odluke. Bošnjaci mimo znanja nekolicine Hrvata startaju s gradnjom kanalizacijskog sustava preko imanja drugih obitelji, a zatim i izlazne cijevi koje su završile na Pavolovićevom imanju, gdje je i danas otvorena kanalizacija teče potokom. Umjesto da samo potvrdi navode ranijih naloga, nova vlast Kaknja prije gotovo godinu dana, u prosincu 2017. godine, nakon zahtjeva za uklanjanjem cijevi zabilježila je kako nakon višegodišnjeg istjecanja kanalizacije s fekalijama “nisu zabilježene implikacije na zdravlje stanovništva”, što zorno pokazuje odnos prema malobrojnim Hrvatima Kaknja, piše spomenuti medij.