HOĆE LI PREŽIVJETI ‘RUSKI RULET’? ‘Rusi su započeli s procesom uklanjanjem Dodika’

Autor: S.V.

Čelni čovjek RS-a i član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, glavni je akter afere “Ikona” koja bi ga, kažu poznavatelji tamošnjih prilika, mogla koštati političke karijere.

Naime, Dodik je nedavno ministru vanjskih poslova Ruske Federacije Sergeju Lavrovu poklonio “pozlaćenu” ikonu, navodno staru 300 godina. Ukrajina tvrdi da je ikona njihovo vlasništvo porijeklom iz Luganska, grada na istoku Ukrajine, koji je pod kontrolom proruskih snaga. Tužilaštvo BiH formiralo je predmet kako bi se utvrdile činjenice u ovom slučaju.

Ukrajina tvrdi “Ikona je naša”

No, Ministarstvo kulture Ukrajine analiziralo je ikonu i zaključilo da se radi o predmetu u vlasništvu te zemlje. Na ikoni je prepoznat pečat Odeske regionalne komisije za zaštitu spomenika, nakon čega je uslijedila oštra diplomatska nota sa zahtjevom da se slučaj odmah ispita, uz ocjenu da bi se izostanak adekvatne reakcije vlasti u BiH mogao protumačiti i kao “podrška agresivnoj politici i vojnim akcijama Ruske Federacije protiv Ukrajine”.

“Slučaj ‘Ikona’ pokazuje kamo državu Bosnu i Hercegovinu vodi neprofesionalno ponašanje, svedeno na neznanje i improvizaciju”, kaže za Deutsche Welle bivši ambasador BiH u Francuskoj i Egiptu Slobodan Šoja.

“Nije problem što je Dodik poklonio Sergeju Lavrovu ikonu, već što nije poklonio neku našu, pravoslavnu, iz BiH. Pa i ako nije imao nikog pametnog da mu na to ukaže, nije se trebao medijski hvaliti što poklanja. Ali, to je, izgleda, Dodiku bilo najvažnije. Naime, prilikom ovakvih posjeta pokloni se skoro uvijek razmjenjuju između dva protokola i daleko od kamera. Da se tako postupilo, ništa se ne bi dogodilo”, kaže Šoja.

Priopćenje iz Dodikovog ureda

Iz kabineta Milorada Dodika napokon su se oglasili u vezi s ovim slučajem. Ističu da ikona Svetog Nikole koju je Dodik poklonio Sergeju Lavrovu, nije ukradena i da spada u red obiteljskih posvećenih ikona.

“Izmišljotine i neistine uslijedile su nakon pogrešne medijske prezentacije da je riječ o ikoni koja je dio kulturne baštine i nacionalno blago, što nigdje nije ustanovljeno”, navodi se u priopćenju.

Slobodan Šoja kaže da je u priči o ikoni sve pogrešno, od odabira poklona, preko Dodikove šutnje i reagiranja Ambasade Ukrajine, do “pretjeranog” komentiranja medija i političara.

“Što se mene tiče, ja ukazujem samo na ono što je očigledno i što poznajem. I zato mi je žao što je priopćenje iz Dodikovog kabineta, koje se predugo čekalo, prilično nepotpuno i nevješto. Umjesto da otkloni, ono samo otvara nove sumnje. Nismo saznali ono što je važnije: čija je to ikona, kako je, kad i gdje nabavljena. Ima li certifikat i sve što je potrebno da se točno zna sve o ikoni? Ujedno, državni protokol se morao, također, oglasiti i pojasniti je li poklon nabavljao protokol ili netko drugi. Svaka informacija je dragocjena i sve se mora razjasniti, jer je afera dobila veliki međunarodni značaj i ne može se ignorirati”, kaže Šoja.

Opravdana nota Ukrajine

On vjeruje da je Ukrajina s pravom i “jakim razlogom” poslala notu i tražila objašnjenje, ali da su notu, umjesto uobičajenog umjerenog i informativnog tona, obilježile “prejudicirane tvrdnje i nespretna agresivnost”.

“Ukratko, zbog ozbiljnosti slučaja, mislim da se ne trebamo upuštati u prerano i nestručno zaključivanje bilo čega i da je bolje da se što više suzdržimo od raznih komentara dok se ne dobiju jasni odgovori na pitanja na koje Dodik još nije odgovorio, a mora odgovoriti. I treba nastaviti tražiti od njega da dostavi potpuno objašnjenje. To je, uostalom, u njegovom interesu”, zaključuje Slobodan Šoja.

“Skrivene” diplomatske poruke

U vraćanju ikone Dodiku, Šoja vidi “skrivenu, diplomatsku poruku Lavrova”.

“Za mene je vrlo indikativno ono što je Lavrov učinio. Vratio je poklon i to je jedino ispravno u cijeloj aferi. On je sigurno od Dodika dobio odgovor koji mi nismo dobili. Vraćanje poklona ima i skrivenu diplomatsku poruku. Ona se može iščitavati na različitim nivoima, a sve se svodi na jedno veliko razočaranje, ne samo zbog poklona nego zbog svega što je doživio. Vjerojatno ga više nećemo vidjeti u BiH, a to bi bila veća šteta za nas nego za Rusiju”, kaže Šoja.

Da vraćanje ikone Miloradu Dodiku ima “skrivenu poruku”, potvrđuje i banjalučki novinar i bloger Slobodan Vasković, piše Slobodna Bosna. On smatra da je Rusija tim činom “počela uklanjanje Dodika s političke scene” i da lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata nije dorastao složenom i opasnom “ruskom ruletu”.

Hoće li Dodik preživjeti “ruski rulet”?

“Rusiji Dodik više ne treba i odlučili su ga ukloniti na vrlo elegantan način, iskoristivši ga ravno do dna. Nema dileme kako je Lavrov znao da će od Dodika dobiti na poklon ukradenu Ikonu iz Luganska, kao što nema dileme i da je u BiH došao da bi svjesno radikalizirao situaciju. Nema dileme ni da je Dodiku netko od ‘ruskih veza’ diskretno šapnuo što bi bilo dobro pokloniti Lavrovu, što je ovaj i učinio, ni ne pomišljajući da je davanje poklona ujedno i politički ‘pucanj u glavu'”, piše Vasković.

On dodaje da je proces “uklanjanja Dodika” daleko odmakao i da je Rusija ovim činom “pojačala svoju trgovačku ponudu Zapadu”, pozivajući ga da zaboravi aneksiju Krima.

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik nije se osobno oglašavao u vezi sa slučajem “Ikona”. U međuvremenu je priopćeno da je pozitivan na koronavirus, ali da je njegovo zdravstveno stanje, uprkos obostranoj upali pluća, stabilno.