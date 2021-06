Hoće li EU ‘otkantati’ Srbiju? UOČI SASTANKA VUČIĆA I MERKEL, ANALITIČAR ISTIČE: ‘Okretanje od Europe može prouzrokovati da EU Srbiji poruči da ode svojim putem!’

Autor: Lucija Brailo

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić razgovarat će u ponedjeljak s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel putem video konferencije, a glavna tema bit će dijalog Beograda i Prištine o Kosovu. Na stolu će se naći i tema ekonomske suradnje uz jačanje regionalnih i europskih veza. Ovaj sastanak dvoje državnika dolazi uoči Berlinskog procesa, koji je planiran za 5. srpnja, nakon što je Srbija na međuvladinoj konferenciji s EU u Luksemburgu otvorila prvo poglavlje pregovora za ulazak u Europsku uniju.

Važan sastanak za regiju

Što bi se moglo događati na sastanku koji je vrlo važan za regiju te koji su mogući zaključci s obzirom na zategnute odnose Srbije u regiji s Kosovom, BiH, ali i Crnom Gorom u posljednje vrijeme, prokomentirao je za Dnevno politički analitičar Denis Avdagić.

“Mislim da su ovo sada zadnji trenuci kada Merkel može napraviti određene pomake”, kaže Avdagić koji ističe kako je činjenica da je Srbija stisnuta sa svih strana da se dogode nekakvi pomaci u kontekstu odnosa prema Kosovu.

“Priznanje se neće sada dogoditi, ne vjerujem niti da je moguće da Vučić obeća u ovom trenutku kako će priznati Kosovo, ali uvjeti Europske unije su trenutačno takvi da se traži jedna suradnja Srbije i Kosova, što znači da bi priznanje bilo nešto što bi moglo doći nešto kasnije. S druge strane, unutar EU se ipak provodi jedna diplomatska akcija u nastojanju da europske članice koje nisu priznale Kosovo to naprave”, objašnjava Avdagić.

‘Dodik izjavama uzburkao duhove’

Aleksandar Vučić je istaknuo kako je svaki razgovor s njemačkom kancelarkom od izuzetnog značaja za Srbiju te kako se nada dobrom dijalogu za koji će se dobro pripremiti.

“Razgovarat ćemo o svemu, Kosovu, regionalnoj suradnji i ulozi Njemačke i Berlina. Hoće li to poslije biti briselski ili berlinski proces, vidjet ćemo”, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje što očekuje od ovog razgovora, na kojem će jedna od tema, pored nadolazećeg samita o berlinskom procesu, biti i Kosovo.

Denis Avdagić ističe kako Vučić u ovom trenutku zapravo nema što tražiti od Merkel, osim eventualno nekakve ekonomske potpore nakon covid zatvaranja, koje je i čitava Europa prošla.

“Jasno je i da Srbija ima određene financijske potrebe u tom smislu. Zauzvrat, posve sigurno, Merkel će tražiti suradnju u regionalnom kontekstu, što ne uključuje samo Kosovo, nego itekako i Bosnu i Hercegovinu, s obzirom da su se i tamo uzburkali određeni duhovi s izjavama Milorada Dodika”, jasan je Avdagić.









Naime, u najnovijem valu tenzija, nakon što je Crna Gora zabranila negiranje genocida u Srebrenici donošenjem Rezolucije, predsjedavajući Predsjedništva BiH, Milorad Dodik je otkazao gostoprimstvo zastupnicima crnogorske Skupštine koji su podržali rezoluciju o srebreničkom genocidu. Uslijedile su i političke reakcije, kojima je zajedničko mišljenje kako se Dodik ponaša kao da su i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina samo njegove.

‘Nema nesvrstanih’

Avdagić smatra kako od ovog najavljenog sastanka Vučića i Merkel ne treba očekivati nekakve spektakularne rezultate te kako neće sam kao takav rezultirati izjavama koje će biti posebno značajne, no ističe kako je razgovor, sam po sebi, posve sigurno značajan.

“Postoje stvari koje se ne kažu nakon sastanka, a koje su vrlo jasne poruke o tome kako se stoji u kontekstu Srbije. Ne zaboravimo da je Srbija više puta jasno kazala kako nije samo partner EU, već i Rusije i Kine, a to dovodi do jedne situacije koja je jako blizu, a to je da sa svoje strane Europska unija poruči Srbiji da ide onda svojim putem”, govori Avdagić.

On smatra kako bi to na koncu imalo izuzetno velike posljedice.









“Bez obzira što je to za unutarnju političku priču zgodno, pokazivati da Srbija spada u nekakav krug nesvrstanih zemalja, kao što je to bila Jugoslavija, takvo što više nije moguće i eventualno okretanje od Europe, samo s jedne strane ili obostrano, značilo bi vrlo vjerojatno krah srpske ekonomije, što bi dovelo do teške političke situacije”, zaključuje Denis Avdagić.