‘HITNO PREKINITE BLOKADU!’ EU poslala oštru poruku HDZ-u i ne šali se

Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini poručila je u četvrtak HDZ-u BiH da “hitno prestane s blokadom” kako bi se mogli održati izbori u državi. Tako su iz delegacije poručili da HDZ BiH blokadom financiranja izbora “ne poštuje ni demokraciju ni svoje proklamirane principe”.

“Potrebno je hitno obustaviti blokadu. Izbori će se održati i bit će financirani. U to nema sumnje”, poruka je iz Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini.

Američka ambasada u Sarajevu također JE kritizirala HDZ ocijenivši kako je “razočaravajuće što je HDZ BiH ponovno odlučio blokirati financiranje za izbore 2. listopada”.

Podsjećamo, ministar financija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda nije dao podršku da se izdvoje sredstva iz akumuliranog viška novca iz prethodnog perioda za pripremu i održavanje izbora u listopadu.

HDZ BiH blocking election funding disregards both democracy and their own expressed principles.

Urgently end the blockade. Elections will be funded and held. No doubt about it.

