HITNO NEŠTO RIJEŠAVAJTE! BOSNA ZBOG MIGRANATA TEMPIRANA BOMBA: Što nam prešućuju?

Predstavnici mjesnih zajednica u Bihaću te Cazinu zahtijevaju hitno zatvaranje migrantskih centara u naseljenim područjima, a istovremeno i stanje u šumskom kampu Vučjak se pogoršava te se najavljuje njegovo zatvaranje sredinom stugenog, dok nitko ne govori o alternativnoj lokaciji za smještaj migranata. Kako javlja Međunarodna organiuzacija za migrancija, ako se hitno ne riješi smještaj za migrante na ovom teritoriju ljudi će početi umirati. Pčaj je na Vučjaku u okolici Bihaća sve veći, a mnogi su taj dio proglasili džunglom, kojem su vlasti prestale ispostaljati pomoć. Migrantima u tom kampu pomoć stiže od kantonalne Civilne zaštite i Crvenog križa, a kako javljaju BiH mediji pitke vode tamo gotovo da i nema. Ljudi se peru na otvorenom, a od vlage i studeni štite se malobrojnim dekama koje su dobili. Jedan od onih koji tamo borave jest i Muhamed Idriz Neziv iz Afganistana koji je u nekoliko navrata bezspješno pokušavao pobjeći.

“Mi smo također ljudi. Vidio sam kuće u Sloveniji i Hrvatskoj gdje životinje žive bolje nego mi u ovom kampu. Moramo preživjeti. Samo nam treba dostojanstvo. Europska unijo, ako me vidite, ako možete išta učiniti s nama, molim vas – učinite to. Ako ne možete, molim vas, deportirajte nas”, kaže Muhamed Idriz Neziv. Zanimljivo, u srpnju je EU namijenila 14 milijuna eura pomoći za preseljenje migranata, ali problemi još nisu sanirani radi političkih svađa i nesuglasica između lokalnih i federalnih vlasti. ”Mislim da Vučjak pocrtava ono što je u ovom trenutku apsolutni prioritet Bosne i Hercegovine, a to je da donese političku odluku o dodatnom smještaju za migrante. U suprotnom, vrlo je jasno što će se dogoditi. Ako ljudi ovdje ostanu tijekom zime – umrijet će. Neće umrijeti za nekoliko mjeseci, umrijet će za nekoliko dana ili tjedana, jer temperature rapidno padaju”, upozorava Peter Van Der Auweraert iz IOM-a.

Ipak, mjesne zajednice u sklopu Unsko-sanskog kanmtona zahtjevaju zatvaranje Bire, koje je privremeno sklonište smješteno u bivšoj tvornici rashladnih uređaja za koju je raspisan natječaj o prodaji. “Ne želimo zatvoriti te kampove, no migranti stižu ovdje odasvud. Iz Republike Srpske, Hrvatske, žele prijeći u Hrvatsku, a mi, lokalna zajednica ne možemo nastaviti trošiti novce poreznih obveznika na njih jer ih nemamo”, izjavio je bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić. Inače, rok za iseljenje je 15.studeni, ali se i dalje ne zna gdje bi se te ljude trebalo smjestiti. Bosanski ministar sigurnosti Dragan Mehtić poručio je kako je za gradnju prihvatsnog centra nužan pristanak nižin razina vlasti, a EK odbola je financiranje izgradnje centra na privatnom posjedu. Na području Unsko-sanskog kandotna trenutno boravi više od 6000 izbjeglica i migranata koji bi ondje mogli dočekati zimu, a problemi koji su snašli kako njih, tako i lokalno stanovništvo u najmanju su ruku ozbiljni. O ozbiljnosti situacije govori i događaj koji je potresao Sloveniju. Njihovi vatrogasci iz Kupe su izvukli tijela dvojice muškaraca za koje se pretpostavlja da su migranti stradali u pokušaju ilegalnog ulaska u tu zemlju. Potvrdila je to i policija iz Novog Mesta.

Tijela su naime pronađena u četvrtak na dijelu rijeke između sela Vukovci i Kovačji grad, a uzrok smrti za sada nije poznat. Dijelom granice između Hrvatske i Slovenije koje dijeli rijeka Kupa ove je godine zabiljećen povećan priljev migranata. Ranijih godina zabilježen je niz slučajeva utašanja, a u ovoj godini broj ilegalnih migranata porastao je za 70 posto u odnosu na prethodnu. Slovenski policajci kazuju i kako su na području PU Novi Mesto u posljednja 24 sata priveli 21 stranog državlkjanina koji je nezakonito prešao slovensko-hrvatsku granicu, a samo u četvrtak u Kostanjevici na Krki uhvaćen je jedan pakistanski ilegalni migrant, kod Črnomelja su policajci pronašli dvojac iz Afganistana i Pakistana, a kod Zapudja dvojicu iz Irana. Policija iz Šentjerneja je na svome području privela 15 ilegalnih migranata, državljana Sirije i Iraka.