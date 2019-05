HERCEGOVCI PUCAJU OD PONOSA: Nećete vjerovati što ih je zadesilo

Autor: dnevno.hr

Jedan od najpopularnijih turističkih portala i izdavača turističkih vodiča Lonely Planet ovih je dana dao vjetar u leđa žiteljima Hercegovine. Naime, na njihovom tradicionalnom popisu Best in Europe koji sadrži deset prioritetnih europskih destinacija koje bi upravo sada trebala biti na radaru svjetskih putnika, na visokoj četvrtoj poziciji našla se upravo Hercegovina. Najbolja destinacija u Europi za ovu godinu je Slovačka, odnosno planinski lanac Visoke Tarte, na drugom se mjestu nalazi Madrid, ali i The Artic Coast Way na sjeveru Islanda. Ovaj portal Hercegovinu opisuje kao povijesnu regiju, na koju je naslonjen drugi dio države, odnosno Bosna. ”Tu je i neizostavni Stari most u Mostaru, koji je među prvim stvarima koje čovjeku padnu na pamet kad se spomene Hercegovina”, tvrde na Lonley Planetu, podsjećajući da veliki broj turista u Hercegovinu stiže kako bi razgledao stećke. Kao jednu od atrakcija na ovom su mediju izdvojili biciklističku turu od Mostara do Dubrovnika, starom željezničkom trasom iz austrougarskog doba, kojom se vozio popularni ‘voz Ćiro’. “Lutajte ulicama srednjovjekovnog Počitelja, istražite Vjetrenicu, popnite se do planinskog sela Lukomir i krenite na izlet biciklističkom stazom Ćiro – vidjet ćete sjajne pejzaže i prirodu”, navodi Lonely Planet. Inače, na desetom mjestu ove liste našla se i Istra.