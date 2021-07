HDZ IZNIO PRIJEDLOG ZAKONA KOJI BI ZAUSTAVIO KOMŠIĆA: Karta se preklapa s paradržavnom Herceg-Bosnom! ‘Ovo je HDZ-ov virtualni treći entitet’

Dužnosnici HDZ-a BiH poslali su jučer svoj prijedlog međuresornoj radnoj grupi za izmjenu Izborog zakona BiH kojim bi se onemogućila dosadašnja praksa da Bošnjaci biraju hrvatskog člana predsjedništva.

Najveća promjena jest uvođenje tri izborna područja nazvana “A”, “B” i “C”. Tako bi se u prvom našle sve osnovne izborne jedinice u kojima prema podacima s posljednjeg popisa stanovništva živi više od dvije trećine bošnjačkog naroda, u izbornom području “B” našle bi one u kojima prema podacima s posljednjeg popisa stanovništva živi više od dvije trećine hrvatskog naroda, a sve ostale osnovne izborne jedinice se ubrajaju u izborno područje “C”.

To znači da bi se u području A našli Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Centar Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Ilidža, Ilijaš, Vogošća, Hadžići, Trnovo (FBiH), Tuzla, Živinice, Srebrenik, Lukavac, Gradačac, Čelić, Banovići, Gračanica, Kladanj, Kalesija, Doboj-Istok, Teočak, Sapna, Zenica, Kakanj, Maglaj, Tešanj, Zavidovići, Visoko, Breza, Olovo, Doboj-Jug, Bihać, Sanski Most, Velika Kladuša, Cazin, Bosanska Krupa, Ključ, Bužim, Konjic, Jablanica, Bugojno, Donji Vakuf, Goražde, Pale (FBiH) i Foča (FBiH), u području “B” Široki Brijeg, Ljubuški, Posušje, Grude, Livno, Tomislavgrad, Kupres, Čapljina, Čitluk, Prozor-Rama, Neum, Ravno, Orašje, Domaljevac-Šamac, Kreševo, Dobretići i Usora, a u trećem, “C” području Grad Mostar, Stolac, Travnik, Vitez, Jajce, Kiseljak, Novi Travnik, Busovača, Gornji Vakuf-Uskoplje, Fojnica, Odžak, Žepče, Vareš, Glamoč, Drvar, Bosansko Grahovo, Bosanski Petrovac i Distrikt Brčko-opcija FBiH.

Za hrvatskog člana Predsjedništva BiH izabrao bi se kandidat koji je osvojio najveći broj glasova među hrvatskim kandidatima uz uvjet da je u području koje se sastoji od područja “B” i “C” osvojio veći broj glasova nego u području koje se sastoji od ad hoc izbornih područja “A” i “C”. Ukoliko kandidat koji je osvojio najveći broj glasova ne zadovoljava navedeni uvjet, uzima se idući kandidat sa liste hrvatskih kandidata po broju glasova i tako do kraja liste dok se ne pronađe kandidat koji zadovoljava uvjet. Ukoliko niti jedan hrvatski kandidat ne zadovoljava navedeni uvjet izabran je kandidat koji je osvojio najveći broj glasova”, stoji u prijedlogu. Isto pravilo vrijedi i za bošnjačkog člana, s time da je dano presudno područje “A”.

Prve reakcije iz Sarajeva nisu baš najbolje, tako je politički analitičar Jasmin Mujanović putem Twittera napisao da je ovo “HDZ-ov virtualni treći entitet u praksi”.

“Ovo je HDZ-ov virtualni treći entitet u praksi”, napisao je Mujanović na Twitteru nakon što je objavljen prijedlog HDZ-a BiH. Zamjerku ima i na broj ljudi u izbornim područjima – jedinica “A” imala bi oko 1,4 milijuna birača, jedinica “B” manje od 200.000, dok jedinica “C” iznosi oko 420.000.

I wanted to visualize, roughly, what the HDZ is proposing as its elxn law “reform” in BiH, so I did quick mock-up. In blue it’s Unit A (Bosniak majority), in purple Unit B (Croat majority), and yellow is Unit C (mixed). This is the HDZ’s “virtual third entity” in practice. https://t.co/DIX0KLX7hu pic.twitter.com/mDO8gZraq7

