‘HALO, VUČIĆ JE…’ OVAKO POČINJE POZIV OD KOJEG STREPE! Ovako tjera strah u kosti, a što je tek napravio suradniku Ane Brnabić

Autor: Dnevno.hr

Aleksandar Vučić, šef Srpske napredne stranke i predsjednik Srbije, posebno vodi računa o tome tko od naprednjaka reagira kada je partijski zadatak da se zaštiti njegov lik i djelo.

Sudeći po svjedočenjima iz SNS-a, za ovaj zadatak su odavno ukinute direktive, jer je Vučić pribjegao novoj taktici – dužnosnicima je dana “sloboda izbora” i oni sami odlučuju hoće li se oglasiti.

Oni koji to pak ne učine, mogu očekivati jedan poziv. Vrlo neugodan.





Vučić ima novu taktiku zastrašivanja

Svaki put kada se lider naprednjaka osjeti ugroženim zbog pisanja medija, kao po zapovjedi se javljaju dužnosnici vladajuće stranke. Iza utrkivanja tko će se brže, jače i bolje ulizivati šefu postoji “debeli razlog” zbog čega se ljudi iz SNS-a laktare da njihova priopćenja i reakcije budu objavljene i istaknute, svjedoče članovi ove stranke za Novu.rs.

Oni objašnjavaju da su članovi stranke u strahu da bi, ako ne reagiraju, mogli imati problema i ne napredovati u stranačkoj hijerarhiji. Istovremeno, mnogi od njih strahuju od eventualnih neugodnosti koje bi uslijedile, a koje su doživjeli pojedinci koji se nisu s “adekvatnim priopćenjem” oglasili i pružili podršku predsjedniku.

Osobno zove da bi se ‘zahvalio’

“Mnogo puta se događalo da ih osobno Vučić pozove kako bi im se ‘zahvalio’ na tome što mu nije pružena podrška u trenucima kad je on to očekivao. Ti razgovori su vrlo neugodni. Kako bi izbjegli takve situacije, članovi stranke se doslovno utrkuju tko će brže objaviti priopćenje i čije će riječi biti efektnije. Naravno, tu su i društvene mreže i posebno se cijeni ako netko objavi na svom privatnom profilu poruku podrške”, navodi sugovornik.

Vučić ‘vadi’ iz ponora

Gotovo sve krizne situacije u zemlji su dirigirane i uvijek imaju isti početak i isti kraj– najprije bi prijetila katastrofa, a onda bi ih iz ponora „svojom mudrošću i odlučnošću“, izvlačio Aleksandar Vučić.

U ranijim razgovorima za Nova.rs, članovi vladajuće stranke su objasnili da su medijski nastupi dužnosnika strogo kontrolirani, Ističu i da odluke o tome koje će se poruke slati kroz medije donosi tim koji vode najbliži suradnici predsjednika države i to uvijek nakon konzultacija sa šefom.

„Ključne riječi se šalju medijima i dužnosnicima stranke i od njih se traži da te riječi koriste. Mediji to koriste za svoje naslovnice, a dužnosnici za društvene mreže. Na primjer, problem na Kosovu je okarakteriziran kao 'Kurtijev zulum' i 'Kurtijev teror'. To je bila ključna poruka i cilj je da građani to tako shvate. Zato su naslovnice tako bile koncipirane, kao i sva druga priopćenja i objave na društvenim mrežama", objašnjava sugovornik i napominje da se sve akcije uglavnom završavaju putem Viber grupa i da se preko njih koordinira rad novinara i objave stranačkih poslušnika.









Suradnik Brnabić jako loše prošao

Na „hitnim sjednicama“ na kojima se raspravlja o sudbini zemlje, nerijetko se, svjedoče sugovornici, događaju jako neugodne situacije. Ono što predsjednika jako nervira, kažu oni, je kada se netko usudi doći nakon njega u salu za sastanke.

“Uvijek on posljednji ulazi i svi čekaju njega. Nikada ne prešuti ako netko zakasni. To ga nervira. Posljednje čega se sjećam je da je jednom prilikom zakasnio jedan zaposleni iz kabineta Ane Brnabić. Mislim da je bilo bolje da se uopće nije pojavljivao, jer ono što je uslijedilo je bilo strašno neugodno. Reći ću vam samo da se predsjednik pred svima zapitao kako netko može u ovako važnom trenutku za državu kasniti na sastanak“, zaključuje svjedočenje anonimni suradnik blizak SNS-u.