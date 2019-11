Hajduk, Partizan ili Crvena zvezda? Joška Broz otkriva za koga je navijao njegov djed Tito

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Joška Broz, unuk Josipa Broza Tita u izjavi za srpske medije otkriva najbolje čuvanu tajnu SFRJ, a to je: za koga je navijao maršal.

Dosada su objavljivani razni zapisi, saznanja i tekstovi te se uglavnom tvrdilo da je Tito navijao za Hajduk iz Splita ili za Crvenu zvezdu. Međutim, istina je drukčija, tvrdi Joška.

“Deda je navijao za Partizan, kakav Hajduk i Crvena zvezda! Jednom smo se odmarali na jednoj od srpskih planina, i baš su se na njoj pripremali nogometaši Partizana. Doznali su da je tu i Tito. Pozvali su me i zamolili da dogovorimo njegov posjet nogometašima. Pitao sam dedu bi li pristao, a on je bez razmišljanja rekao – kako da ne. Ljudi iz kluba su mu spremili šal, broševe i razne poklone, a kad je te darove Tito primao rekao je: ‘Mnogi se pitaju za koga ja navijam. Ipak, nitko ne zna da navijam za Partizan, da je to moj omiljeni klub, jer sam i sam bio partizan'”, svjedoči Joška Broz za Espreso.rs.