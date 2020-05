Gudelj: Ovi napadi na crkvu u BiH imaju i drugu svrhu. Jasno Hrvatima i katolicima pokazati ‘gdje im je mjesto’ i što ih sutra čeka

“Na prvi pogled napadi na katoličku ckrvu i kardinala Vinka Puljića zbog održavanja svete mise za sve žrtve Bleibugra može djelovati bizarno, no zapravo je pravi indikator položaja Hrvata i katolika u BiH. Činjenica da policija čuva katedralu najbolje govori koliko su Hrvati i katolici danas fizički sigurni u glavnom gradu BiH”, rekao je za Dnevno glavni urednik portala Dnevnik.ba Jure Gudelj.

Podsjetimo, misa za žrtve bleiburške tragedije bit će održana u katedrali Srca Isusova u Sarajevu 16. svibnja, kako je i planirana, no uz restrikcije koje nameće sigurnosna i epidemiološka situacija, potvrdila je u četvrtak Vrhbosanska nadbiskupija. U katedrali će uz kardinala Vinka Puljića, koji će misu predslaviti, te uz svećenike koji će koncelebrirati, biti samo dvadeset vjernika kojima je za to Crkva dala suglasnost, a njihova su imena, kako je istaknuto, proslijeđena sigurnosnim službama.

Brojni bošnjački političari, udruge i osobe iz javnog života izrazili su svoje negodovanje zbog održavanja mise koju smatraju rehabilitacijom ustaštva. Mise za stradale na Beliburgu održavale su se čak i 1995. godine bez ikakvih problema.

Upravo zato Gudelj kaže kako ovi napadi na katoličku crkvu imaju i drugu svrhu.

“Naime, jedan od ciljeva je jasno Hrvatima i katolicima pokazati ‘gdje im je mjesto’ i što ih sutra čeka kad bošnjačka politika ovlada cijelim prostorom Federacije BiH. Pri tom se pokušava sve Hrvate i katolike označiti fašistima te im na taj način diskreditirati aktualnu borbu za političkom jednakopravnošću u BiH”, kaže naš sugovornik.

Gudelj kaže kako se zbog toga svi zahtjevi Hrvata za poštivanjem Daytonskom sporazuma, Ustava BiH i presuda Ustavnog suda BiH prikazuju kao fašistički prijedlozi te se kao takvi u startu odbaciju.

Također, pokušava se stvoriti veza između NDH i današnjeg crkvenog i političkog vodstva Hrvata u BiH, naglašava urednik portala Dnevnik.ba i dodaje da iako je politika davno označena kao fašiastička, katolička crkva do sad to nije bila.

“No, sad je i crkva proglašena fašističkom i ta etiketa će jako dugo ostati prilijepljena za svećenike i katoličke vjernike u BiH. Iako se čini kako riječ o dnevno-političkom događaju koji će urzo pasti u zaborav, a kakvim BiH obiluje, ovoga puta stvari su ipak drugačije”, kaže naš sugovornik.

Dodaje kako će nakon ovog događaja svaki sarajevski nacional-socijalist i šovinist u budućim desetljećima označavati crkvu kao fašističku organizaciju, što se do sada radilo samo ispod glasa i nikad u javnosti.

“Time će se katolike i Hrvate do kraja istisnuti iz Sarajeva. I to čak i fizički. Sarajevska politika predano radi na tomu da se onemogući bilo kakva suradnja s hrvatskim faktorom u BiH. Ta politika ne želi suradnju, nego traži pokoravanje. Sve to jasno govori koliko je BiH nemoguća država, a to je nešto što bi i odgovorna politika u Republici Hrvatskoj morala jasno prepoznati”, rekao je Jure Gudelj za Dnevno.