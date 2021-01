GOTOVO IŠČEZLA ZAJEDNICA! DRAMATIČAN APEL HRVATA: Nikolić za Dnevno otkrio što bi se moglo dogoditi Hrvatima tuzlanskog kraja!

Autor: Ivan Crnjac

Federacija Bosne i Hercegovine, u kojoj danas živi velika većina bh. Hrvata, ima ukupno 10 županija (kantona).

Neke od njih su većinski hrvatske poput Zapadnohercegovačke (Široki Brijeg, Grude, Posušje, Ljubuški), Hercegbosanske (Livno, Tomislavgrad, Kupres…), Hercegovačkoneretvanske (Mostar, Stolac, Čitluk, Čapljina, Konjic, Jablanica, Rama, Neum…).

Neke su mješovite – s blagom bošnjačkom većinom, kao što je Srednjobosanska (Kiseljak, Kreševo, Jajce, Vitez, Busovača, Fojnica…), a neke su mješovite s izrazitom bošnjačkom većinom poput Zeničkodobojske i Tuzlanske.

Gotovo pa većinski bošnjačke županije su Unskosanska (Bihać, Cazin, Ključ…), Bosankopodrinjska (Goražde), Sarajevska (Grad Sarajevo sa pripadajućim općinama).

Gotovo iščezla zajednica









U Tuzli su danas Hrvati, u odnosu na prijeratni broj, gotovo pa iščezla zajednica. Po službenom državnom popisu iz 2013. godine tamo ih živi oko 23 tisuće (četiri puta manje nego u Zapadnohercegovačkoj koja je površinski među najmanjim županijama). Prije rata na prostoru tuzlanskoga kraja živjelo je više od 80 tisuća Hrvata.

Ipak, Hrvati u TŽ su i danas politički faktor i to se trude ostati. Sličnog stava je i Danijel Nikolić, koji vodi tamošnju organizaciju HDZ-a BiH.

“Hrvati su dio političkog života u TŽ i kao vrlo odgovorna zajednica zaslužuju puno veću prepoznatljivost nego što je to danas slučaj. Kroz cijelu povijest, posebno od 1990., hrvatski dužnosnici bili su vrlo odgovorni u vršenju dužnosti i uvijek na tragu zagovaranja interesa sredine iz koje dolaze”, počinje svoju priču za Dnevno.hr Nikolić.









Po njegovim riječima, osim ovog imenovanja očekuje se i poštivanje principa konstitutivnosti i u javnim institucijama.

“I imenovanje dr. Jurića za ministra zdravstva, pored toga što se radi o vrlo odgovornoj osobi, ima i veliki značaj jer se nije ponovno ušlo u proces kršenja Ustava kao što je to bio slučaj ranije. Očekujemo da bude ispravljen i konačno poštovan princip konstitutivnosti i u svim javnim institucijama. To se ne smije doživljavati kao nužna obveza već to treba biti način djelovanja i nešto što je normalno”, dodaje Nikolić.

Ako se to ne ostvari, Nikolić neminovnim smatra da će danas-sutra TŽ postati jednonacionalna sredina.

“Pokušat ćemo nametnuti takvu vrstu politike i to je jedini način na koji danas narod koji je manje zastupljen na nekom teritoriju može djelovati i opstati. U suprotnom kroz vrijeme mogli bi imati jednonacionalne sredine što nikome ne bi trebao biti cilj. Barem nama, hrvatskoj zajednici u TŽ to nije cilj”, dodao je.









Hrvati u Skupštinu TŽ ne mogu izabrati svoga predstavnika jer ih jednostavno ima premalo. Brojniji Bošnjaci su uglavnom popunjavali njihova mjesta u Skupštini tako da bi se pripadnik neke stranke koja je dominantno bošnjačka proglasio Hrvatom i tako napravio “komšića na nižoj razini” što je svojedobno najavio bošnjački lider Bakir Izetbegović.

Nikolića smo pitali i kako je moguće da Hrvati ne mogu izabrati svog predstavnika. Dodaje kako nemaju mogućnost “iskazati svoje ideje i politike”.

“Više je uzroka zbog čega je za HDZ BiH sve teže ostvariti parlamnetarnost u Skupštini TŽ. Već duži niz godina predstavnici HDZ-a BiH nisu dio vladajućih na lokalnoj razini čime se onemogućuje provedba politika i obećanja koje stanovnici očekuju kao i svim drugim sredinama. Nemamo mogućnost iskazati naše ideje i politike. Treba reći da je prelazak izbornog praga u TŽ potrebno oko 6500 glasova i to je doista veliki broj glasova s obzirom na sve uvjete u kojima djelujemo”, kazao je Nikolić.

Ogromna negativna kampanja

Ističe i kako se protiv HDZ-a vodi izrazito negativna medijska kampanja koja ljude dovodi u konfuziju.

“Otežavajuća okolnost jest i vrlo negativna kampanja kroz medije koji su gledani na našim prostorima i koji HDZ prikazuju kao najveće neprijatelje BiH. Teško je pojasniti svakom ponaosob da to nije tako jer je negativni pritisak ogroman. To se vidjelo i kod imenovanja dr. Jurića za ministra zdravstva jer je to bio najveći problem cijele Vlade budući da nije po mjeri onih koji misle da imaju veća prava u odnosu na nekog drugog”, istaknuo je Nikolić.

Za naredne izbore, kaže, očekuje veću potporu same stranke i stranačkih dužnosnika.

“To ponekad ima obeshrabrujući efekt na običnog čovjeka. Također nekoliko stotina radnih mjesta i pozicija je oduzeto Hrvatima kroz javne institucije od lokalne do županijske razine jer se nije poštovao zakon po kojem je svaki od naroda trebao biti zastupljen sukladno popisu. Uz sve to potrebna je i jača podršku svih organa i dužnosnika HDZ BiH kako bi se na narednim izborima pokušalo doći do rezultata koji će biti dovoljan za parlamnetarnost”, istaknuo je šef županijskog HDZ-a u Tuzli.

U potrazi su, kaže Nikolić, za nekim modelom koji će biti uspješan.

“Svakako je važno i kadrovski ojačati sve organizacije i dati novi impuls u djelovanju. Doista već sada se razmišlja o modelu kako doći do parlamnetarnost u svim ovim uvjetima. Vjerujem da ćemo naći najbolje rješenje političkog djelovanja i funkcioniranja u narednom razdoblju”, rekao je on.

Podsjetimo, oporbene bošnjačke stranke jučer su u ovoj županiji s vlasti svrgle Izetbegovićevu Stranku demokratske akcije. PDA, SDP, Naša stranka i SBB su formirale novu skupštinsku većinu, a iako HDZ BiH nije dio skupštine, njihov dr. Božo Jurić postao je ministar zdravstva na prijedlog PDA.