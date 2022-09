‘GLEDAO SAM KAKO STRANCI UBIJAJU DJECU DOK IH MAJKE DRŽE ZA RUKU!’ Isplivali šokantni detalji slovenskog filma o bogatašima koji su plaćali Srbima da pucaju po Sarajevu

Autor: L.B.

Opsada Sarajeva trajala je čak četiri godine, a sa sobom je donijela brutalnosti i tragedije te tužne ljudske priče. Međutim, ono što je posljednjih dana uzburkalo javnost je priča o bogatim strancima koji su tijekom opsade navodno plaćali ogromne novce kako bi sa srpskih snajperskih položaja ubijali civile u Sarajevu.

O toj nevjerojatnoj i užasnoj priči govori dokumentarni film ‘Sarajevo Safari’ koji će uskoro biti prikazan na AJB DOC festivalu i koji obiluje brutalnim scenama koje lede krv u žilama. Film redatelja Mirana Zupaniča svoju će premijeru imati u subotu 10. rujna u 20:30 sati u amfiteatru muzejskog kompleksa Kovači.

Lov bolesnih umova na sarajevske civile, pa i djecu, koja su također bila mete, nekima je već poznata priča, no široj javnosti i ne toliko. Novinari sarajevsko portala Klix pogledali su film prije njegova emitiranja, u kojemu o stravičnim događajima svjedoči John Jordan, bivši američki marinac koji je tijekom rata boravio u BiH, Slovenac koji je svjedočio lovu na građane Sarajeva te roditelji ubijene djevojčice, koja je imala samo godinu dana.





‘Strijelac turist’

Inače, još prije je slavni poljski redatelj Pawel Pawlikowski u dokumentarcu ‘Serbian Epics’ zabilježio kako ruski pjesnik Eduard Limonov sa srpskih položaja iz snajpera puca po Sarajevu, dok je američki marinac Jordan koristio termin “strijelac turist”. On pak tvrdi da su takvi “turisti” dolazili preko Zagreba te da su se razlikovali od lokalaca po načinu ponašanja, oružju koje su nosili i odjeći, koju opisuje kao kombinaciju civilne i vojne. I dok Jordan tvrdi da nije osobno vidio kako ispaljuju metak, u filmu ‘Sarajevo Safari’ mogu se vidjeti originalne, necenzurirane snimke, uz naraciju glavnog protagonista – Slovenca.

On u filmu nije imenovan, a njegov je lik zatamnjen, budući kao svjedok svih događaja ne želi pokazati lice. Radi se o čovjeku koji je u bivšoj Jugoslaviji bio obavještajac i koji je, tvrdi, zbog poznanstava koje je imao tijekom rata u BiH obavljao neku vrstu posredništva. On naglašava da je od 1992. do konca 1994. u BiH bio 35 puta. U Sarajevo je dolazio avionom UN-a, a potom bi odlazio na Pale. Tvrdi da je radio za određenu američku agenciju, vjerojatno novinsku i da je bio basnoslovno plaćen.

‘Stranci se opremali s velikim adrenalinom’

U siječnju 1993. dobio je poziv od bivših kolega iz Beograda te mu je ponuđeno da bude neka vrsta promatrača u onome što se zove ‘Sarajevo safari’. Kaže da je helikopterom prebacivan do Pala, na isti način kao i stranci koji su za ogromnu sumu novca dolazili na položaje iznad Sarajeva i gdje im je bilo organizirano da pucaju na civile opkoljenog grada.

Slovenac naglašava da je bio akreditiran kao novinar te je mislio da su i stranci koji su dolazili na Pale također novinari. Ali, tvrdi da se brzo razuvjerio kada je vidio s kojim adrenalinom su se opremali i odlazili na kote iznad Sarajeva. Detaljno opisuje tijek događaja te tvrdi da je svjedočio kako su ti stranci, koji su govorili na tečnom engleskom jeziku ubijali civile, što je on pratio dvogledom.

Opisuje kako se požalio svom poslodavcu, ali da mu je samo rečeno kako se radi o “interesantnim stvarima”. Dalje nije želio govoriti.









‘Stranci ubijali djecu dok su ih majke držale za ruku’

Slovenski svjedok tvrdi da su stranci dolazili učestalo te da se radilo o bogatašima iz raznih zemalja koji su “užasno” skupo plaćali da pucaju po civilima. Cijenu nije znao, ali kaže da je cijena bila veća ukoliko je meta bilo dijete.

Tako su u filmu prikazani i roditelji djevojčice Irine koja je ubijena u listopadu 1993. a imala je samo godinu i četiri dana. Iako je Irina bila uz majku, tog dana u naselju Ciglane, i iako se nalazila u društvu još odraslih osoba, snajperist je ubio djevojčicu od godinu i četiri dana. Je li ju ubio stranac koji je platio da puca, nitko ne može sa sigurnošću potvrditi. No, svjedok tih događaja, glavni protagonist filma ističe da je gledao takve scene, gdje su stranci ubijali djecu dok su ih majke držale za ruku.

Film obiluje brojnim uznemirujućim scenama i snimcima iz rata. Vidjet ćete i onu svakodnevnicu Sarajeva, šetnju gradom i pijacu, smijeh ljudi i graju djece, ali i scene stradanja.









Srpski zarobljenik ispričao svoja saznanja o Armiji BiH – sve se poklapa

U filmu je prikazano i kako je obavještajna služba Armije BiH reagirala kada je prvi put, krajem 1993. saznala za fenomen “sarajevski safari”. Opisuje se kako su dobrovoljci iz Srbije dolazili na ratište iznad Sarajeva te je jedan od tih dobrovoljaca iz Paraćina bio zarobljen i Armiji ispričao svoja saznanja o strancima koji dolaze ubijati civile. Iskaz tog zarobljenika se poklapa sa svim drugim. Radilo se o grupi Talijana, koji su imali dobro naoružanje i skupu lovačku opremu te su se autobusima prebacivali s dobrovoljcima iz Srbije do Pala.

“Sarajevskim safarijem” se bavila i talijanska obavještajna služba, koja je na zahtjev Armije RBiH pred kraj 1994. ili početkom 1995. neutralizirala snajpersko gnijezdo odakle je to bilo organizirano. Pretpostavlja se da je glavna veza bila aviolinija od Trsta do Beograda.

Slovenski svjedok tvrdi da su među monstrumima koji su luksuz koji su imali nadogradili bolesnom željom da ubijaju civile bili Amerikanci, Kanađani, Rusi…