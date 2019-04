Glavna tužiteljica BiH komentirala aferu “selefije”

Autor: Hina

Glavna tužiteljica Tužiteljstva BiH Gordana Tadić izjavila je u petak u Sarajevu kako istraga o navodnoj aferi SOA- inog regrutiranja bosanskohercegovačkih državljana još nije zaključena ali je istodobno izrazila žaljenje jer hrvatska SOA i bosanskohercegovačka agencija OSA taj problem nisu riješile u izravnoj komunikaciji.

To su hrvatska Obavještajno-sigurnosna agencija (SOA) i Obavještajno – sigurnosna agencija BiH (OSA) “morale riješiti između sebe i to ni u kom slučaju nije smjelo izaći u javnost jer je to dovelo do uznemiravanja građana u BiH ali i u regiji”, kazala je tužiteljica Tadić novinarima u Sarajevu.

Glavna je tužiteljica tek nakon mjesec dan javno komentirala aferu nastalu nakon što su portal Žurnal.info i ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić sredinom ožujka ustvrdili kako su agenti SOA- e pokušavali regrutirati državljane BiH povezane s radikalnim islamom da ilegalno prenose oružje u BiH i podmeću ga u islamske bogomolje što bi onda poslužilo kao dokaz tvrdnjama da je BiH uporište tisuća potencijalnih terorista.

Tužiteljstvo je nakon toga otvorilo istragu a tužiteljica Tadić u petak je pojasnila kako su nakon provedenih ispitivanja njeni suradnici utvrdili da “tri prozvane osobe” odnosno doministar sigurnosti Mijo Krešić, generalni konzul Hrvatske u Tuzli Ivan Bandić i novinar Televizije Republike Srpske Mato Đaković nisu bili umiješani u te aktivnosti.

“Za te tri osobe utvrđeno je da to nije točno”, kazala je Tadić.

Istodobno s odbacivanjem optužbi na račun Krešića, konzula Bandića i Đakovića Tužiteljstvo BiH otvorilo je istragu protiv ministra Mektića kojega sada terete za odavanje tajnih podataka i ugrožavanje sigurnosti države.

Tužiteljica Tadić o tome u petak nije željela kazati ništa novo s obrazloženjem kako je riječ o istrazi koja nosi oznaku tajnosti.

Potvrdila je ipak kako i dalje traje dio istrage koji se odnosi na navodne pritiske agenata SOA- e na neke državljane BiH odnosno na pokušaj njihova regrutiranja.

“Ostao je i treći dio koji radimo putem međunarodne pravne pomoći odnosno suradnje s Hrvatskom i Slovenijom. Taj dio se privodi kraju”, kazala je Tadić pojašnjavajući kako će zaduženi tužitelj otići u slovensko Novo Mesto i tamo ispitati državljana BiH koji je rekao da su ga agenti SOA-e zastrašivali kako bi ga pridobili za suradnju.

Taj je državljanin BiH koji živi i radi u Sloveniji službenu izjavu s takvim optužbama dao u veleposlanstvu BiH u Ljubljani.

Kada se taj dio istrage okonča, Tužiteljstvo BiH izvjestit će o rezultatima, najavila je glavna tužiteljica Tadić.