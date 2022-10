‘GDJE ĆEMO MI SRBI, ŠTO ĆEMO SA SOBOM?’ VUČIĆU VODA DO GRLA! Noćas neće oka sklopiti: ‘Strahujem da će do nove Staljingradske bitke doći mnogo brže nego što se misli’

Autor: L.B.

Čini se da se ‘sjedenju Srbije na dvije stolice’ polako nazire kraj. Naime, Bruxelles gubi strpljenje kada je riječ o Aleksandru Vučiću i njegovom upornom odbijanju uvođenja sankcija Rusiji, a lako je moguće da rok tom strpljenju ističe već u srijedu, 12. listopada 2022. godine.

Sutrašnji dan je taj dan D za europske ambicije Srbije, budući će biti objavljeno izvješće Europske komisije o proširenju EU u kojemu će se, kako navode izvori Radija Slobodna Europa, posebno osvrnuti na poziciju Srbije prema temeljnim vrijednostima Unije te s naglaskom na ujednačavanje vanjske i sigurnosne politike Beograda s Bruxellesom. Ukratko, radi se samo o tome hoće li Srbija uvesti sankcije Rusiji.

Budući je Vučić nedavno u Bugarskoj otvoreno rekao kako ih ne namjerava uvoditi, to bi moglo imati dalekosežne posljedice na europski put Srbije. Urednik Vučićeve prorežimske TV postaje Happy Milomir Marić rekao je da bi Srbija mogla biti potpuno zaustavljena u pregovorima i završiti kao Turska koja ima status kandidata, ali još nije otvorila niti jedno poglavlje. Čak nagađa da bi za kaznu zbog neuvođenja sankcija Rusiji i neusklađivanja politike s EU moglo doći do ponovnog uvođenja viza za srbijanske građane.





Tri scenarija

Koordinator Radne skupine za vanjsku, sigurnosnu i obrambenu politiku, Igor Novaković, za RSE je rekao kako postoje tri moguća scenarija koji su “samo nijanse lošeg po Srbiju”.

Najblaža varijanta je, po njemu, zamrzavanje pregovora za pristup, dok je najteža njihov potpuni prekid i najteža penalizacija, odnosno obustavljanje cjelokupnog procesa pristupanja Srbije EU.

Srbija na rubu da izgubi sve do sada po pitanju EU

Bude li Srbija nastavila po svom, moguće je da će opet morati ponoviti cijeli proces pregovaranja od početka. Čak se ne isključuje mogućnost, kaže Novaković, da bi EU mogla posegnuti za tim da poništi i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je Srbija potpisala još 2008. godine kao prvi korak svake buduće članice u približavanju članstvu u briselskom klubu.

Do sada EU ni s kim nije na takav način prekinula započete pregovore i to bi značilo da je Srbija vjerojatno izgubila još najmanje jedno desetljeće, iako već dvije godine nisu otvorili nijedno novo poglavlje, unatoč najavama da bi se u prosincu i to moglo promijeniti.

U svjetlu sutrašnjeg izvješća Europske komisije, situacija za Srbiju je nezavidna.

‘Gdje ćemo mi Srbi, što ćemo sa sobom?’

Osim toga, i sam predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je pred Srbijom “težak period, teži od onog iz 90-ih godina”.









Vučić je na predstavljanju kompleta knjiga Sabrana dela Milorada Ekmečića u Beogradu rekao da je zabrinut zbog globalne situacije izazvane ratom u Ukrajini.

“Više me je strah nego ikada od onoga što se pred Srbijom nalazi”, kazao je Vučić i dodao da strahuje da će do nove Staljingradske bitke doći mnogo brže nego što se misli i da ostaje pitanje “gdje ćemo mi Srbi, što ćemo sa sobom“.

“Hoćemo li uspjeti sačuvati i lijevu i desnu obalu Dunava za sebe, a ne za nekog drugog? I s tim zavjetom trebamo gledati u budućnost. Ekmečić je znao što je potrebno za srpsko srce i srpsku dušu, ali se uvijek sjetio i što je potrebno srpskoj glavi”, rekao je Vučić.