Gay Pride u Beogradu: Bez incidenata i u neusporedivo mirnijem ozračju nego ranijih godina

U Beogradu je u nedjelju održana Parada ponosa bez incidenata i u neusporedivo mirnijem ozračju nego ranijih godina, a nazočili su mu i visoki državni i gradski dužnosnici.

Mimohod je, uz pojačane mjere sigurnosti, krenuo oko 14,35 sati od Trga Slavija ka središtu grada i Studentskom trgu.

Kuma ovogodišnjeg Pridea, novinarka Suzana Trninić, poručila je da “treba poštovati sve” koji su se danas okupili.

“Duboko vjerujem da su svi ljudi rođeni jednaki, i da nitko nema pravo nikoga diskriminirati”, rekla je Trninić.

Ona je zamjerila državi “što ne poštuje ravnopravnost” koju jamče Ustav i zakoni, i “nudi selektivnu pravdu jer ne priznaje istospolne brakove”.

Ovogodišnja Parada ponosa održana je pod sloganom “Reci DA”, a sudionike u mimohodu pozdravili su srbijanska premijerka Ana Brnabić – i sama deklarirana lezbijka, šef misije EU-a u Beogradu Sem Fabrizzi, gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, ministri rada i socijalne skrbi Zoran Đorđević, državne uprave Branko Ružić te povjerenica za ljudska prava Brankica Janković. Na Studentskom trgu pozdravio ih je njemački veleposlanik Michael Rott.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je kako Paradu ponosa vidi kao “promoviranje tolerancije”, što je obveza i svih članova Vlade Srbije i građana.

Jednakost jamče i Ustav i brojni zakoni, rekao je Ružić, a njegov kolega iz Vlade Zoran Đorđević poručio je da je Srbija zemlja u kojoj se poštuju ljudska prava i da ovogodišnja Parada ponosa to dokazuje.

“Radit ćemo na tome da se ljudska prava poštuju sve više i više, iz dana u dan. Srbija se promijenila i sada je potpuno drugačija zemlja. Srbija je otvorena zemlja, a Beograd je otvoren grad”, rekao je Đorđević.

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić nazvao je današnji dan u prijestolnici Srbije “praznikom demokracije” na kojemu se slave “svjetske i europske vrijednosti”.

Veoma je važno da se građanima svijeta i Beograda pošalje poruka da je Beograd grad otvorenog srca koji poštuje toleranciju i slobodu svih i sve različitosti, istaknuo je gradonačelnik Beograda.

Ovogodišnji mimohod osiguravao je manji broj policajaca nego prethodnih godina, a sve središnje ulice duž trase kojom se kretala kolona sudionika Parade ponosa bile su zatvorene za promet.

IN PICTURES | Dozens of LGBT activists and their supporters, protected from potential attackers by a police cordon, walked through the centre of Belgrade in the annual Pride parade, demanding more visibility and equality.

See more: https://t.co/UUNPhmvBRv pic.twitter.com/2tYRAhyCFQ

— Balkan Insight (@BalkanInsight) 16 September 2018