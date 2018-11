Fotografija Željka Komšića u uniformi Armije BiH kruži internetom! Evo gdje je snimljena i koja je pozadina priče

Na Twitteru je osvanula fotografija Željka Komšića, člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, koji se u uniformi Armije BiH fotografirao u Kreševu. Fotografija je navodno iz 1993. godine.

Inače, u Kreševu je većinsko hrvatsko stanovništvo, a prema popisu iz 1991. ondje je živjelo preko 70% Hrvata.

@ZeljkoBiH Željko Komsic yesterday swore as “Croatian” member of #Bosnia Presidency.

During ‘92-95 war he was officer of Muslim B&H Army and lead his troops in battles against B&H Croats troops

This ‘93. picture shows Komsic during operations against Croats around city of Kresevo pic.twitter.com/QARxLqFur4

