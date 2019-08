(FOTO/VIDEO) LJETUJE U HRVATSKOJ?! Osuđeni srpski, ratni zločinac uoči Oluje provocira fotografijama ‘iz Karina’

Autor: S.V.

Pravomoćno osuđeni srpsko zločinac za počinjene ratne zločine u Škabrnji Miroslav Mlinar, danas bezbrižno živi u Beogradu, dok Hrvatska već godinama čeka njegovo izručenje, a Srbija pristup Europskoj uniji.

Oduvijek je spomenuti lik htio biti glumac, no zbog nedostatka talenta on to nikad nije postao. Glumio je u nekom sasvim drugom pomno izrežiranom i realnom filmu svojevrsnom dokumentarcu i hororu, kada je u odori neprijateljske vojske sudjelovao u masakru u Škabrnji. No nije to jedini njegov horor film iživiljavanja nad civilima u Škabrnji, navodi G.Š. za Braniteljski portal.

U jednom od njegovih prvih filmova puno je toga lošeg započelo za Srbe, odmah po završetku prvih višestranačkih izbora u Hrvatskoj. Mlinar je, kao tadašnji predsjednik benkovačkog mjesnog odbora Srpske demokratske stranke, u noći s 18. na 19. svibanj 1990. godine odglumio žrtvu napada nožem u mračnoj benkovačkoj uličici.

Ratni zločinac Miroslav Mlinar na 7:38 minuti videa



Izabranim zastupnicima SDS-a (Srpske demokratske stranke) bio je ovo povod za nedolazak na prvu, konstituirajuću sjednicu prvog, demokratski izabranog, Sabora u Hrvatskoj. Štoviše, politički vođe hrvatskih Srba donijeli su zbog isceniranog tzv. napada na Mlinara odluku o prekidanju svih veza s Hrvatskim saborom i hrvatskim strankama. U međuvremenu su nezadovoljni hrvatski Srbi, uz očitu pomoć službenog Beograda, potaknuli niz incidenata koji su konačno doveli do otvorenog ratnog sukoba koji će završiti Vojno redarstvenom akcijom Oluja.

Danas Miroslav Mlinar bezbrižno živi u Beogradu, objavljuje na Facebooku fotografije. Jednoj od njih je 21. srpnja, uz požare i paljevine koji su se tih dana događale u Zadarskoj županiji i nedolične grafite koji su se pojavili u široj okolici Benkovca, označio lokaciju „Karin Gornji“. Nakon desetak dana Mlinar mijenja lokaciju na kojoj je snimljena ta fotografija u „Ada Ciganlija“ (u Beogradu.)

Psihijatri bi vjerojatno ovaj postupak ocijenili kao očiti žal za rodnim krajem iz otadžbine, ali bez pokrića. Realno je nemoguće da se pojavi u Hrvatskoj zbog straha od uhićenja. Osim ako se ne radi o propustu hrvatskih službi koje bi ozbiljno trebale voditi računa o uhićenjima ratnih zločinaca, pa su ga propustile uhititi na tlu Hrvatske?