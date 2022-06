(FOTO) ŠTO JE VUČIĆU IZMAMILO OSMIJEH NA LICE? ‘Nakon teškog dana, čini sretnim djecu, ali i odrasle’. Otkrio i što mu je rekao Putin

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u četvrtak je u Bratislavi sudjelovao na godišnjem “GLOBSEC 2022” Forumu na panelu “Srbija i EU: Strateško partnerstvo za budućnost”.

Vučić je imao nekoliko zanimljivih izjava tijekom svog izlaganja, objašnjavao je stav Srbije po pitanju rata u Ukrajini i sankcija Rusiji, te odnos s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

“Nitko ne želi čuti ove riječi i jako je teško voditi racionalne razgovore, ali naš cilj je članstvo u EU. Imamo različite poglede na pitanje Kosova nego neke druge zemlje članice. Na inauguraciji sam govorio o značaju postizanja kompromisa s Prištinom i to smatramo važnim”, rekao je Vučić.

‘Srbija tradicionalno ima vrlo dobre veze s Rusijom, ali trebamo djelovati pragmatično’

Istaknuo je da Srbija tradicionalno ima vrlo dobre veze s Rusijom, no istovremeno vjeruje da trebaju djelovati pragmatično.

“I to sam naglasio jučer, mi se ne pozicioniramo s Rusijom, mi smo osudili jasno to što se događa u Ukrajini, točno je da Srbija nije uvela sankcije Rusiji do sada, ali morate razumjeti našu poziciju i to što su Rusija i Kina uvijek podržavale nas po pitanju Kosova”, rekao je on, dodavši da Srbija neće biti dio rata u Ukrajini, pa upitao ‘tko je njima pomogao 1999. godine?’.

“Korišten je isti narativ kao i sada, netko s druge strane sada govori kako ovo radi da spriječi genocid. Niste me trebali zvati ovdje jer nisam dio mainstream političkog mišljenja”, rekao je Vučić. Dodao je da vjeruje da će situacija u Europi biti jasnija u prosincu te da tada očekuje da Srbija dobije neke jasnije naznake o tome što bi moglo biti.

Kako je rekao, Srbija nema problem s onima koji žele u NATO, ali žele nastaviti s politikom vojne neutralnosti. “Stoltenberg je kao dijete živio u Beogradu i dosta nam je pomogao da premostimo neke nesporazume”, podsjetio je Vučić na ne tako poznat detalj iz biografije glavnog tajnika NATO saveza.

Vučić o sankcijama Rusiji

“Mi ne možemo nikome naškoditi osim sebi i radimo sve da to ne učinimo”, objasnio je on. Na pitanje odnosa s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, Vučić je rekao da je Srbija bila vrlo glasna kada je rekla da brani integritet Ukrajine.

“Srbija nije priznala Krim kao dio Rusije i neće to uraditi, mi imamo principe, branit ćemo to pravo Ukrajine i više nego mnogi na Zapadu. Ovo su sve prepreke koje moramo premostiti, a netko se mora staviti u naše cipele i shvatiti da to nije tako lako i da svijet nije crno-bijel”.

‘Putin mi je objasnio da će uvijek ispuniti sve ciljeve’

“Ne vidim smisao u ubijanju i stradanju koje se događa svakog dana, to nije nešto o čemu uopće treba diskutirati. Treba nam mir zbog toga pa neka se dogovore, kada god, ali jedan dan rata košta mnogo života. Mislim da je mir jedino rješenje i treba nam što prije, to sam rekao i predsjedniku Putinu.

Kako je rekao, Putin mu je objasnio da je uvijek bio za cilj i da će ispuniti sve svoje ciljeve.

Ovo je Vučiću izmamilo osmijeh na lice

Predsjednik Srbije objavio je na Instagramu fotografiju iz aviona, na povratku iz Bratislave.

“Stara njemačka reklama kaže: “Haribo čini djecu sretnom, ali i odrasle”, tako i meni danas, poslije ovog teškog, ali i uspješnog dana u Bratislavi, izmami osmjeh na licu”, napisao je Vučić uz fotografiju.