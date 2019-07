Fatima je najmlađa srebrenička žrtva! ‘Nisam joj stigla ni ime dati, rodila se iste noći kad je ubijena’

Autor: Dnevno

Djevojčica koja je najmlađa žrtva genocida u Srebrenici zvala bi se Fatima, ubijena je samo nekoliko sati nakon rođenja, a u noći sa 12. na 13. srpnja na svijet ju je donijela Hava Muhić.

“Zatvorite oči i zamislite mladu Srebreničanku Fatimu Muhić. Ima 22 godine, dugu crnu kosu uredno očešljanu ispod svilenog hidžaba, usko i ponosno lice. Studira filozofiju u Sarajevu, ponos je svih kod kuće. Nenametljiva je i duhovita, ima mnogo prijatelja. Ovog zlatnog jutra ona sjedi sama na Baščaršiji, lista bilješke s predavanja, voli svjež zrak. Diše duboko, pije kafu i grize slatki ratluk od ruže. Uzima gutljaj hladne vode, gleda u maglovita sarajevska brda i mašta o odlasku u New York. Sada gleda u sat, vrijeme je za pokret, visoko diže šake na čelo, zaokruži lice prstima i zategne kosu ispod marame. Šalje poruku mami, u Srebrenicu, želi dobro jutro i kaže joj da ih sve voli. Ustaje, prebacuje torbu preko ramena, nasmijana prolazi kroz grupu turista i nestaje u masi. Da li je vidite? Sada otvorite oči”, početak je to teksta objavljenog u beogradskom listu Danas pod naslovom “Oprosti nam, Fatima”, a autor istoga je Miloš Ćirić, aktivist za ljudska prava, suradnik Fakulteta za studije medije, Sveučilišta The New School u New Yorku. Fatimino je tijelo pronađeno u srpnju 2012. godine, kada bi navršila 17 godina da je ostala živa, posmrtni su ostaci djevojčice identificirani DNK analizom nekoliko mjeseci poslije, a majka ju je odlučila pokopati u grobnici na Potočarima, blizu oca, dvojice stričeva i djeda – svi oni ubijeni su kad i ova djevojčica.

“Molila sam da joj na tabut (lijes) stave ime, da moje dijete ipak ne bude bez imena… Rekli su da će javiti. Mislila sam joj dati ime Fatima”, rekla je majka tih dana kada je saznala gdje joj je pronađena kći. Nakon pada Srebrenice Hava je stigla u Potočare, ispričala je kako je onamo došla sa susjedom i nekoliko djevojaka, ali svi su bili u strahu, a ona se pak u devetom mjesecu trudnoće našla u velikoj gužvi, kakvu nikada prije nije ni imala prilike vidjeti. Kada je osjetila strašne bolove, prema zgradi su je odveli liječnici, a okolo su hodali unproforci, i s njima srpski vojnici, također obučeni u njihove odore. Fatima se rodila oko dva, tri ujutro, a Havi su bebu odnijeli tvrdeći da je dijete mrtvo rođeno jer mu se pupčana vrpca omotala oko vrata. Dolaze unfroporci, unose je.

”Ja bebu nisam vidjela. Nisam joj stigla ni ime dati”, rekla je za bosanskohercegovačke medije ova majka, koja u to vrijeme nije znala gdje je njezin suprug, svekar i dva muževa brata. “Nažalost, moj suprug i njegova dva brata otišli su preko šume. Pokušali su se probiti do slobodnog teritorija. Moj je svekar ostao u Potočarima. No, svi su stradali. Nitko se nije vratio… Samo iz naše kuće stradala su četvorica muškaraca i, evo, moja beba. Da znam tko ju je odnio i danas bih ga proganjala”, ispričala je ova ožalošćena žena i majka. Fatima je pronađena u grobici s pet drugih žrtava.

“Malo mi je lakše jer znam da mi je dijete pronađeno, da će biti ukopano, znam gdje su njezine kosti. Sve ove godine mislila sam na svoje dijete. Od onog dana kada su nas razdvojili, kada je onaj vojnik UNPROFOR-a uzeo moju djevojčicu i, rekavši da je mrtva, da joj se pupčana vrpca omotala oko vrata, odnio je da je sahrani. Nisam bila sigurna da je mrtva. Nisu mi dali da je vidim, pa makar bila i mrtva. Da znam tko je taj koji ju je odnio, ja bih ga i danas proganjala da mi objasni zašto je sve ove godine krio gdje je moje dijete ukopano i zašto to ranije nije otkrio”, rekla je Hava Muhić za Tačno.net neposredno prije pokopa malene Fatime u Memorijalnom centru Potočari 2013. godine.