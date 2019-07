Evo kako žive Hrvati u Srbiji: ‘Nismo dio sustava, niti imamo predstavnike u izvršnoj vlasti’

Autor: Dnevno

Hrvatsko nacionalno vijeće (HNV) je zastupničko tijelo hrvatske manjine u Srbiji koje ih pred državnim tijelima predstavlja u području obrazovanja, kulture, informiranja i službene uporabe jezika. HNV drži da je uspjelo podići razinu manjinskih prava Hrvata u Srbiji, ali da je to postiglo ulaganjem velikih političkih napora, medijskim pritiscima i uz nerazumijevanje ili pasivnost lokalnih razina vlasti, priopćili su povodom pola godine djelovanja novoga saziva.

“Hrvati u Srbiji nisu dio sustava, nemamo predstavnike u izvršnoj vlasti kako u državnoj pa ni lokalnoj, poput recimo srpske manjine u Hrvatskoj koja ima dožupane i dogradonačelnike. Zato smo suočeni s neugodnom situacijom da svako, pa i najmanje pitanje, moramo dići na razinu predsjednika države i tražiti intervenciju Aleksandra Vučića“, rekao je član Izvršnog odbora HNV-a Darko Sarić Lukendić.

On je to iznio u kontekstu zastoja u realizaciji najvećeg projekta u području obrazovanja na hrvatskom jeziku, osnivanja Hrvatskog školskog centra do kojega je došlo zbog toga što lokalna samouprava u Subotici nije usvojila izmjenu mreže osnovnih škola, koja je preduvjet da vlada Vojvodine donese odluku o centru. “Razgovori s gradonačelnikom Subotice su vođeni prije dva mjeseca no pomaka niti informacije što će s tom inicijativom biti nema“, tvrdi Sarić Lukendić.

Predsjednica HNV-a Jasna Vojnić je istaknula kako u za sada neostvarene planove spada i formiranje drame na hrvatskom jeziku u subotičkom narodnom kazalištu, otkup i uređenje rodne kuće bana Jelačića u Petrovaradinu, osiguravanje prostorija za rad hrvatskih udruga u Beogradu i drugo.

No navela je postignuća ostvarena u samo pola godine djelovanja novoga saziva HNV-a formiranog nakon nadmoćne pobjede liste okupljene oko Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini na manjinskim izborima koncem 2018.

Ustrojeno je stabilno i funkcionalno vijeće, povećan broj djece koji će od prvoga razreda pohađati nastavu na hrvatskom jeziku, povećan je broj obrazovnih profila u srednjim školama, otvoren je i zaživio je Lektorat za hrvatski jezik na novosadskom Filozofskom fakultetu, uz potporu Vukovarsko- srijemske i Osječko-baranjske županije otvorena je Šokačka kuća u selu Vajska a predstavnici hrvatske manjine osposobljeni su za pisanje EU projekata, rekla je Vojnić.

Istaknula je i osnaživanje suradnje s premijerom i predsjednicom Hrvatske te drugim državnim tijelima, što će biti potvrđeno na sjednici Hrvatske zajednice županija na kojoj će se okupiti svi hrvatski župani u Subotici u rujnu ove godine, a domaćin će im biti HNV.