EUROPA KONAČNO MALO ZAPAPRILA SRBIJI! Hrvati pokazali stav na Vijeću EU, a Vučić se hvata za glavu: Donesena odluka o sankcijama koja će ih zaboljeti

Autor: L.B.

U novom, osmom paketu sankcija EU protiv Rusije, unatoč tome što je Europska komisija predvidjela iznimku za Srbiju, ona ipak neće biti izuzeta, pa se od 1. studenog neće moći snabdijevati ruskom naftom preko Jadranskog naftovoda iz Omišlja, što će dovesti u pitanje i cijene na njihovom tržištu.

Naime, Hrvatska i još nekoliko članica u srijedu su usuglasile paket sankcija u Vijeću EU, ne odobrivši tu iznimku za Srbiju.

“Srbija ne uvodi sankcije Rusiji, stoga ne bi trebala profitirati od derogacije. Ostale države članice (EU) su se složile s ovim stavom”, rekao je jedan diplomatski izvor koji je bio uključen u razgovore o novom paketu sankcija, prenosi Radio Slobodna Europa.





‘Nema nikakve potrebe da se Srbiji dozvoli uvoz ruske nafte’

U Vijeću EU je zaključeno kako nema nikakve potrebe da se Srbiji dozvoli uvoz ruske nafte preko Omišlja i Janafa nakon stupanja embarga na uvoz nafte morskim putem u EU, što stupa na snagu u prosincu jer je Naftna industrija Srbije (NIS) ionako već u protekle dvije godine uvozila dovoljne količine neruske nafte, tako da će s takvim uvozom moći nastaviti i nakon što europski embargo stupi na snagu. Bez izuzeća.

Sva sirova nafta koju Srbija uvozi dolazi tankerima do Omišlja na Krku i odatle se preko Jadranskog naftovoda transportira za Srbiju, na rijeci Dunav. Odatle se preko Novog Sada nafta transportira do rafinerije u Pančevu, gdje se dalje prerađuje. Do prije nekoliko mjeseci, gotovo dvije trećine nafte Srbija je dobivala iz Iraka – oko 45 posto ukupne količine uvoza. Iz Kazahstana im je dolazilo 10 posto nafte i iz Norveške oko 1 posto. Iz Rusije je tankerima stizalo u prosjeku oko 15 posto njihovih potreba, koja je posljednjih mjeseci bila inače značajno jeftinija na tržištu.

Povećali uvoz ruske, smanjili uvoz iračke nafte

Upravo njezina cijena, ali i strepnje od mogućih sankcija, bile su razlog što je Srbija u prethodnom periodu značajno povećala uvoz sirove nafte iz Moskve, s prošlogodišnjih 16 na čak 60 posto. Zbog toga je i značajno smanjen uvoz iz Iraka, iz kojeg je prošle godine stizalo čak 47 posto sirove nafte, ali i Kazahstana, koji je na srpskom tržištu bio zastupljen s 10 posto.

Zabrana uvoza, inače, odnosi se na naftu koja se doprema brodovima, a od te mjere su privremeno izuzete zemlje koje nemaju izlaz na more, poput Mađarske, Bugarske, Češke i Poljske.