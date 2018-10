Eto što bivši visoki predstavnik BiH misli o odabiru Komšića na izborima

Autor: Hina

Izbor Željka Komšića za hrvatskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine je dobar jer je riječ o jednom od najkonstruktivnijih političara u toj zemlji, a kritike njegova izbora koje dolaze iz HDZ-a BiH, ali i iz Hrvatske, motivirane su isključivo stranačkim interesima, ocijenio je bivši visoki predstavnik međunarodne zajendice u BiH Wolfgang Petritsch u intervjuu kojega je u utorak objavio sarajevski portal Klix.

“Znam Komšića dugi niz godina i vidim ga kao jednog od najkonstruktivnijih bosanskohercegovačkih političara. Zbog toga sam veoma sretan što su birači njega izabrali u Predsjedništvo. S Komšićem Bosna i Hercegovina čini veliki korak ka Bruxellesu. Ja sam mu osobno čestitao telefonom i poželio sve najbolje u ovom teškom poslu. Kritika gubitnika i vlade u Zagrebu jednostavno je motivirana stranačkom politikom”, izjavio je Petritsch.

Prema posljednim rezultatima, dostupnim od utorka na mrežnim stranicama Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP), Komšić je na izborima 7. listopada dobio povjerenje više od 220 tisuća birača koji su glasovali za hrvatskog člana Predsjedništva BiH, a njegov glavni rival i predsjednik HDZ BiH Dragan Čović nešto više od 141 tisuće glasova.

To znači kako je za Komšića glasovalo 54 posto birača, dok je Čović dobio 20 posto glasova manje.

Šefik Džaferović i z Stranke demokratske akcije (SDA) i dalje vodi u utrci za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, no s osvojenih 207 tisuća glasova on ima znatno “tanju” prednost u usporedbi s vodećim kandidatima za hrvatskog i srpskog člana državnog vrha, jer je dobio tek 16 tisuća glasova više od njegovog glavnog rivala Denisa Bećirovića iz SDP BiH.

Posljednji izborni rezultati potvrdili su uvjerljivu pobjedu Milorada Dodika u utrci za srpskog člana Predsjedništva BiH, koji je dobio 351 tisuću glasova, a njegov protukandidat Mladen Ivanić 280 tisuća, što je 54 posto glasova za Dodika, a oko 43 posto za Ivanića.

Komentirajući Dodikov izbor Petritsch je kazao kako bi to mogla biti “nepodnošljiva situacija” za BiH i kočnica na putu te zemlje ka članstvu u euroatlantskim integracijama.

“Dodik je na crnoj listi SAD-a, a to ozbiljno ograničava obujam njegova političkog djelovanja. On također neće biti u stanju uraditi bilo što za Bosnu i Hercegovinu u Europskoj uniji, koja financira i građane u Republike Srpske ali od njega (Dodika) doživljava uvrede. On je već sada, dakle i prije nego što je počeo raditi na toj dužnosti, jedan slab faktor”, ocijenio je austrijski diplomat koji dobro poznaje stanje u BiH.

Petritsch je na dužnosti visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH bio od kolovoza 1999. do svibnja 2002. godine. Taj mandat uključuje i razdoblje velike krize u BiH, obilježeno pokušajem uspostave tzv. hrvatske samouprave nakon izbora 2000. godine na kojima su povjerenje birača dobile lijeve političke snage predvođene SDP-om BiH.

Ta je epizoda u kojoj je HDZ BiH pokušao blokirati provedbu izbornih rezultata okončana smjenom Ante Jelavića s pozicije člana Predsjedništva BiH.