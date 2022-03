‘ETO SJAJNE IDEJE ZA DIJETU’: Društvene mreže se sprdaju s novim Vučićevim spotom, koji očito ima neobični fetiš

Šef Srpske napredne stranke (SNS) i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja svoj niz predizbornih spotova te je ovih dana predslavio spot pod nazivom “Frižider”, koji izazvao brojne reakcije.

Spot počinje s trudnicom i njezinim suprugom koji na televiziji vide Vučića. Joj, evo ga opet ovaj, kaže suprug, dok trudnica dodaje da samo što još iz frižidera ne iskoči.Nakon toga otvara frižidera iz kojeg izlazi Vučić i pruža teglu kiselih krastavaca.

Srpski mediji pišu da je spot najluđi ikada te da takav predizborni spot nikad nije viđen na srpskoj političkoj sceni, a društvene mreže sprdaju se na račun spota.

I to nije prvi puta da je Vučićev spot izazvao takvu lavinu reakcija. Ništa bolje nije prošao ni novogodišnji spot koji je objavljen 2019. Radnja se odvija u dnevnoj sobi gdje mladi gledaju utakmicu i pričaju o čudima. U razgovoru oni sumiraju rezultate koje je Srbija postigla u 2019. godini i priželjkuju da se u posljednjem trenutku dogodi čudo i njihov tim pobjedi.Jedan od mladića uvjerava ostale da su čuda moguća, navodeći kako su plaće u rekordnom roku postale veće, kako je Srbija stvorila čvrste veze sa svijetom, a došlo je i do razvoja infrastrukture i IT industrije. Drugi mladić mu odgovara riječima da bi čudo bilo da im Aleksandar Vučić sada donese čaj, na što se predsjednik Srbije pojavljuje s pladnjem se kojem se nalaze šalice i čajnik te izrecitira monolog u kojem govori o čudima koja je postigla Srbija pod njegovim vodstvom.

Zanimljivo u oba spota Vučić ‘upada’ ljudima u dnevni boravak pa bismo tako mogli reći da ima neobičnu želju ometati ljude u njihovim domovima.

