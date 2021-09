ĐUKANOVIĆ O SVOJOJ ULOZI 1991.: ‘Vodila nas je ideja da pokušamo sačuvati Jugoslaviju. Srbija ne misli da je to bila loša politika, nego loše vrijeme’

Autor: Daniel Radman

Crnogorski predsjednik Milo Đukanović bio je gost RTL-a Danas u kojem je prilično otvoreno govorio o pokušajima destabilizacije njegove zemlje od strane Srbije.

“Riječ je o pokušaju da se obnove stare retrogradne politike izgradnje velikih država na Zapadnom balkanu. Cilj je napraviti uvećane, veliki države, etnički i vjerske homogene, a sve zbog lažne pretpostavke da multietnička demokracija ovdje nije moguća. To je 90-ih godina doživjelo slom, odnijelo je blizu 150.000 ljudskih država. Crna Gora je napadnuta, nema Velike Srbije bez Crne Gore u njenom sastavu.”

Na upit smatra li da iza svega službeni Beograd, odnosno Aleksandar Vučić, odgovorio je potvrdno. “Državni vrh Srbije stoji iza toga, na čelu s njim. Potpuno je poznato da ideja Velike Srbije postoji jako dugo, još od Garašaninovih Načertanija, svako malo se obnavlja, i uvijek je Crna Gora poželjan plijen. Sad kad su se neke iluzije pokazale iluzijama u Hrvatskoj i BiH, iako još postoje pokušaji oko Republike Srpske, nakon što je Srbija izgubila Kosovo, Crna Gora je najprivlačnija kompenzacija i nezaobilazni dio da bi se ideja Velike Srbije održala na životu.

Đukanović: SPC je instrument velikosrpskog nacionalizma

Dotakao se i uloge Srpske pravoslavne crkve.

“SPC je instrument za realizaciju velikosrpskog nacionalizma. 90-ih godina bilo više tih instrumenta, jugoslavenska vojska, policija, carina… Danas toga nema, ostala je SPC koja je pristala biti instrument. To se jasno manifestira u problemima u Crnoj Gori.”

Odgovorio je Đukanović i na pitanje strahuje li od sukoba.

“Ne zavisi to od nas, nije nam jednostavno nositi se s time, a još teže je kad iza Srbije stoji jedna geopolitička sila poput Rusije koja želi ostvariti svoj geopolitički interes koji je po definiciji suprotstavljen europskoj ideji. Nasilnik će ići daleko koliko će mu biti dopušteno.”

Vodila nas je ideja da pokušamo sačuvati Jugoslaviju

Progovorio je i o svojoj komunikaciji – koje više nema – s Aleksandrom Vučićem.









“Dok je bila komunikacija moguća, trudio sam se biti konstruktivan. Posljednjih godinu dana to nije moguće, umjesto toga svakodnevno vidimo što nam se poručuje s medijsko-političke scene, otvoreno neprijateljstvo, negiranje Crne Gore i nacionalnog identiteta.

Ogradio se Đukanović od novinarskog komentara da je i sam 90-ih sudjelovao u sličnoj politici.

“To je problematična dijagnoza, vodila nas je ideja da pokušamo sačuvati Jugoslaviju. Ispostavilo se da to nije realna ideja, i neovisnost smo ostvarili svojim putem. Beograd nije došao do zaključka da je bila to loša politika, nego da je to bilo lošije vrijeme”, poručio je.