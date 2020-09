ĐUKANOVIĆ EUROPU OČAJNIČKI MOLI ZA POMOĆ: ‘Oživio je velikosrpski pokret. Crna Gora je prva meta, zar ne vidite?’

Autor: S.V.

Crnogorski predsjednik i lider stranke koja je nakon 30 godina izgubila vlast Milo Đukanović, zabrinut je zbog razvoja političke situacije u toj zemlji.

Svoje je strahove o najgorem scenariju koje bi mogli izazvati prosrpski orijentirani ekstremisti, Đukanović podijelio sa austrijskom ORF TV:

“Ikonografija viđena u noći izbora i nakon toga iznenađuje samo one koji su beznadežno neupućeni. Tko god je našao makar malo vremena da promotri što se događa u regiji Zapadnog Balkana, morao je upravo to očekivati”, kazao je predsjednik Crne Gore.

“To je politika zbog koje je izginulo 150.000 ljudi”

“To je ona vizija koja želi obnoviti sve one konzervativne i retrogradne politike koje smo imali prilike gledati početkom 90-ih godina. To je politika ekstremnog nacionalizma, to je politika koja pretendira mijenjanju granice na Balkanu. To je ona politika koja je 90-ih godina dovela do rata u kojem je izginulo blizu 150.000 ljudi”, upozorio je Đukanović koji kaže da bi im pomoć NATO-a i Europske Unije dobro došla:

“Mi smo prva meta”

“Oživio je velikosrpski nacionalni projekat. Tim se projektom želi Srbiji osigurati neka kompenzacija za izgubljeno Kosovo i naravno da je tu Crna Gora prva željena meta. To valjda svi vide”.

Đukanović apelira na neophodnu pomoć

“Ukoliko Zapadni Balkan ostane prepušten sam sebi, kao što se događalo mnogo puta tijekom naše povijesti, znamo da smo uvijek zapadali u greške koje nisu samo skupo koštale nas na Balkanu, nego su skupo koštale Europu. Sjetimo se svih onih vojnih i civilnih misija NATO-a i Europe 90-ih godina koje traju do današnjeg dana. Dakle, ne treba nam to iskustvo. Treba nam dobra analiza procesa na Zapadnom Balkanu i treba nam udružena akcija da te štetne maligne utjecaje, u suštini antieuropske politike na Zapadnom Balkanu – što efikasnije eliminiramo.