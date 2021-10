DRAŠKO U BANANI! ZBOG SRPSKE PJEVAČICE NAPUCALA GA DJEVOJKA? Gradonačelnik Banja Luke u ljubavnom trokutu: ‘Sjaši Kurta, uzjaše Murta’

Autor: Dnevno

Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković našao se u ljubavnom trokutu, što mu je, kako stvari, stoje uništilo ljubavnu vezu. Kako prenose srpski mediji mlađahni Stanivuković navodno je imao aferu s popularnom srpskom pjevačicom Tanjom Savić, što je razotkrila voditeljica Jovana Jeremić tijekom gostovanja u jednoj emisiji

Međutim, to je razljutilo njegovu djevojku koja ga je potom prestala pratiti na Instagramu.

S druge strane, gradonačelnik Banja Luke i Savić se i dalje prate.

“Ne želim ništa komentirati. Ne bih, ništa. Ni demantirati. Meni je to sve smiješno. Samo no comment, mislim da je to najpametnije. Ako bilo što izjavim, opet će to biti, znate ono”, rekla je Tanja Savić.

Na pitanje je li ili nije bila u vezi s Draškom Stanivukovićem, srpska pjevačica nije konkretno odgovorila.

“Bože, kakvo je to pitanje! Imam li ja pravo sačuvati privatnost i da ne moram iznositi neke detalje o svom privatnom životu? Ne moram ići na poligraf ili ne znam ja što. Vi pišete, to je vaš posao. Ako imate dokaze – poštujem. Ako nemate – poštujem i to. Šta god da kažem to će se protumačiti na ovaj ili onaj način, a svatko tko priča o tuđem životu – on priča o sebi! Posebno mi je bila ona njena rečenica interesantna, ‘sjaši Kurta, uzjaše Murta’, je li? Znači to je njezin moto u životu! To mogu reći, ali opet ne želim ni s kim biti u konfliktu. Reče Jovana Jeremić i ostade živa, eto”, rekla je Tanja Savić za srpski Telegraf.