‘DRAGI PRIJATELJU MACRON’ Pljušte čestike, javio se i Vučić: Francuska može računati na Srbiju!

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u nedjelju je izabran na drugi petogodišnji mandat pobijedivši Marine Le Pen koja je ostvarila najbolji rezultat krajnje desnice od početka V. republike 1958. godine.

Aktualni šef države ostvario je između 57,6 i 58,2 posto, prema projekcijama.

Francuzi su tako odlučili dati povjerenje vrlo proeuropskom predsjedniku, centristu i liberalu, a ne radikalnoj kandidatkinji koja je svoju kampanju gradila na platformi “nacionalnog prioriteta” i krajnje kritičnosti prema Europskoj uniji.

Emmanuel Macron (44), u nedjelju je postao prvi francuski predsjednik kojemu je pošlo za rukom osvojiti drugi mandat u proteklih 20 godina, otkako je to ostvario Jacques Chirac 2002., kada je pobijedio Jean-Marie Le Pena, oca sadašnje protukandidatkinje.

Pobjeda Emmanuela Macrona na francuskim predsjedničkim izborima dobra je vijest za Europu, Francusku i Hrvatsku, objavio je hrvatski premijer Andrej Plenković u nedjelju navečer na Twitteru.

“Iskrene čestitke predsjedniku Macronu na jasnoj pobjedi na predsjedničkim izborima”, napisao je Plenković. “To je dobra vijest za Francusku, za Europu i za hrvatsko-francusko strateško partnerstvo i nastavak jačanja naših bilateralnih odnosa”, naglasio je.

Macronu je pobjedu odmah čestitala predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, poručivši na Twitteru da će „zajedno unaprjeđivati Francusku i Europu“.

Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel na istoj je društvenoj mreži napisao „Bravo Emmanuel“.

„U ovom turbulentnom periodu trebamo čvrstu Europu i Francusku totalno predanu suverenijoj i strateški snažnijoj Europskoj uniji“, dodao je Michel, a prenosi Reuters.

Chaleureux bravo cher @EmmanuelMacron

En cette période tourmentée, nous avons besoin d’une Europe solide et d’une France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique.

Nous pouvons compter sur la #France #5 ans de plus. pic.twitter.com/JEPf6Pqght









