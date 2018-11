Dragan Marković Palma nahvalio Bandića: ‘On je prototip europskog gradonačelinka i od njega mnogi uče!’

Autor: dnevno.hr

U petak, dan nakon Svih Svetih, na poziv Milana Bandića u Zagreb je u službeni posjet stigao Dragan Marković Palma, kontroverzni bivši gradonačelnik Jagodine koji je sada predsjednik skupštine tog grada. Palma je novinarima dao izjavu u kojoj je nahvalio Milana Bandića rekavši: ” Počasno sam došao na poziv gradonačelnika Zagreba Milana Bandića, on je prototip europskog gradonačelnika od kojeg mnogi uče!”

Naveo je kako je tema njihovog razgovora bila buduća suradnja Zagreba i Hrvatske sa gradovima i općinama u unutrašnjosti, također je predložio da gradonačelnik Bandić pošalje pet studenata u Jagodinu iduće godine kojima će sve biti besplatno i moći će birati na kojem od 15 smjerova žele studirati.

Palma je dodao:”Želimo napraviti odnose kao u staroj Jugoslaviji, da ti mladi vide da je budućnost suradnja, da više nitko ne treba poginuti za svoju državu, treba živjeti za državu. Zalažemo se i za kulturnu suradnju, ekonomsku razmjenu… Bandić i ja nismo političari nego državnici. Političari svađaju narod, mi želimo stvarati uvjete da se surađuje. 40 tisuća ljudi je otišlo iz Hrvatske, iz Srbije nešto manje, posljednjih nekoliko godina kako da zaustavimo te mlade, kako da tu ostanu i kako da stvorimo uvjete da ostanu ovdje”.

On poštuje hrvatski narod i sve običaje. “Ima mnogo mješovitih brakova i nitko nema pravo slati militantne poruke i vraćati se na nešto što je teško i za jedne i za druge. Idemo stazom naprijed i svi koji idu tom stazom imati će koristi i građani Hrvatske i Srbije. Hoću da se družim s takvim ljudima kakav je gospodin Bandić, njemu nitko ne piše govore, on priča iz glave i to je važno. Pozvao sam delegaciju iz RH, prva grupa 300 ljudi, iduća tisuću. Samo da gorivo potroše. Da se druže ljudi sa sela. Obični ljudi, Srbi vole Hrvate i Hrvati vole Srbe. Ne želim više slušati priče koje šalju neki ljudi na televiziji i njihove poruke Hrvatima i Srbima, odmah mijenjam program. Moja poruka je idemo naprijed, budućnost je važna za našu djecu, ekonomska suradnja, geografski položaj i to moramo maksimalno iskoristiti.”, rekao je Palma.

Zagrebački gradonačelnik Bandić rekao je da će prvom prigodom kada bude išao u Beograd svratiti i u Šumadiju.

“Kad se rade paralele Šumadije i Hrvatske, to je kao naša Slavonija, to su krasni ljudi i zato mi je drago što iz srca Slavonije iz Šumadije dolazi naš Palma. Mi moramo rušiti stereotipe i barijere. Presudan odnos na ovim prostorima je odnos hrvatskog i srpskog naroda, bez obzira na naše tektonske poremećaje. Moramo delati, moramo raditi”, rekao je Bandić.

“Ja bih bio sretan da barem pola ovih kamera koje su ovdje dođu i u Jagodinu kad ćemo ići, jako bih bio sretan, moramo se okrenuti budućnosti!” rekao je Bandić .

Na pitanje novinara o političkom putu Palme, Bandić je odgovorio da svatko ima svoj put.

Palma je bio suradnik Željka Ražnatovića Arkana i s njim je 1993. osnivao Stranku srpskog jedinstva. No Palma je pak istaknuo da nije imao veze s ratom u Hrvatskoj, da nije bio vojnik i da nije bio u Tigrovima. “Ja sam u politiku ušao 1995. Idemo u budućnost, a ne želim pričati o prošlosti samo o budućnosti i o tome kako da bolje žive građani”, rekao je Palma dodavši poruku da “poštujte i čuvajte” gradonačelnika Bandića.