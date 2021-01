DRAGAN ČOVIĆ OTVORENO O TREĆEM ENTITETU: ‘Da sam ga htio ja bih ga i dobio, nemam ništa protiv građanske BiH’

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je u intervjuu za bosanskohercegovački portal Klix.ba govorio o aktualnom stanju u Bosni i Hercegovini, ali i nedavnim rezultatima izbora u Mostaru.

HDZ BiH je rekao kako se u Mostaru dogodila izborna krađa, a za Čovića je krivac Centralna izborna komisija (CIK).

“Za mene je CIK nelegalan i ja od početka, od kada su imenovani imam takav stav o njima. Tražio sam da se izbori u Mostaru održe pod nadzorom međunarodne zajednice i da se okončaju u ovom gradu, da se listići nigdje ne smiju nositi. I onda nam se na dan izbora događa da se kontaminira cijeli proces, negdje oko 16 sati usprkos ogromnom broju promatrača”, rekao je Čović.

Poručio je da će HDZ složiti vlast s onima s kojima mogu postići dvotrećinsku većinu, a da će njihov Mario Kordić biti gradonačelnik jer “nema tko drugi”. Dodao je kako je osam dana prije izbora u Mostaru ponudio predsjedniku SDA Bakiru Izetbegoviću da odmah naprave dvotrećinsku većinu jer su rezultati izbora bili predvidljivi.

Na pitanje o trećem entitetu kaže kako bi, da ga je želio i zagovarao, do sada i imao.









“Ono što ja zagovaram je transparentnost i ono što je u interesu svakog građanina BiH. To što tome neko različitim spinovima daje drugu dimenziju , pa kada ja nešto kažem onda je to kao treći entitet”, tvrdi Čović.

Kada je u pitanju Izborni zakon Čović tumači da svaki narod po Ustavu treba birati svog člana Predsjedništva.

“Koga će Hrvati izabrati nije važno, da li će izabrati Sejdić, Komšića ili nekoga petog nije važno, to je do Hrvata. Pravo je također da u Klubu Hrvata u Domu naroda FBiH Hrvati biraju svoje predstavnike, kao i Bošnjaci, Srbi i Ostali svoje. A kada je u pitanju treći entitet, ja sam zagovarao da FBiH i RS budu kompenzirani i da imamo četiri izborne jedinice, ali to je davno zastarjelo”, rekao je Čović.









Na pitanje o približavanju Miloradu Dodiku kaže da je riječ o pogrešnoj percepciji te da razgovara i s Izetbegovićem kao s najvećim prijateljem.

“S Miloradom Dodikom godišnje sjednem tri puta, a sa Izetbegovićem 23 puta. Ali kada sjednem sa Dodikom to je tema”, dodaje Čović.

Objašnjava kako mu ne smeta građanska BiH jer je već imaju “u svim općinama, gradovima, izuzev Mostara”.

“Sve županijske skupštine i entitetske su građanske. Samo su ostala dva elementa gdje su u pitanju kolektiviteti, to su domovi naroda i Predsjedništvo BiH. To kaže Ustav i kada se promijenit ja ću to poštivati. Tu se traži konstitutivnost. Ako to neko želi dirnuti, ja ću reći jasno. Ja u građansku BiH kakvu želi SDA ne vjerujem. To je unitarizam. To je država koja će se raspasti, to je država koja nema budućnost. Građanski koncept u BiH se ne može smišljati kao u nekim drugim državama EU”, rekao je Čović.









Dodao je da je na desetke puta razgovarao sa Željkom Komšićem, a posljednji put prije nekih šest ili sedam godina, no da “ne može razgovarati sa Komšićem kao drugim bošnjačkim članom Predsjedništva BiH”.

“Ako za vas glasa 250.000 Bošnjaka, onda ste bošnjački član Predsjedništva . Da je za njega glasalo 100.000 Hrvata, on bio bio hrvatski član Predsjedništva. Ali za njega nažalost nije glasalo možda 500 Hrvata, ne možete to mijenjati. To je podvala Daytonu iako tu neke stvari u tu treba mijenjati.”, naglasio je.