‘DOSTA MI JE TOG AROGANTNOG ĐUBRETA!’: Vučićeva tvornica laži: Ja sam počeo obilježavanje ‘žrtava Oluje’ i Jasenovca

Prošlo je 10 godina otkako je lider SPS-a Ivica Dačić postao premijer, a u tome ga podržala Srpska napredna stranka. Iako je Dačić bio prvi čovjek, u Nemanjinoj 11 uvedena je nova funkcija – prvi potpredsjednik Vlade i nju zauzima Aleksandar Vučić na godinu dana.

Vučić je bio zadužen za obranu, sigurnost i borbu protiv korupcije i kriminala i ministar obrane, ali je vrlo brzo postao najmoćniji čovjek u Srbiji, daleko moćniji od službenog premijera Ivice Dačića i predsjednika države Tomislava Nikolića. To je početak vlasti naprednjaka, a Vučić nakon desetljeća vlasti poručuje da je baš sve bolje nego ranije.

Tvrdi, tijekom vremena koje je proveo na čelu Srbije, ‘vladao je mir uz ekonomski napredak’. Kao osnovne stupove vlasti SNS-a označio je ekonomski razvoj, infrastrukturne objekte, ali i uvođenje sjećanja na stradanja Srba.

“Većina će reći: ‘Dosta mi je tog arogantnog đubreta’, ja nemam problem s tim”

“Srbija je postala zemlja koja ne nalikuje na onu koju smo naslijedili. Pobrinut ću se da do godišnjice stranke pokažemo što je promijenjeno, od plaća od 330 eura koja će u prosincu biti 700 eura, odnosno koja je danas 635 eura, do toga da je Srbija izgradila auto ceste kao nikada dosad”, rekao je sinoć Vučić i dodao da je izgrađeno više bolnica nego u zadnjih 60 godina.

Šef Srbije je spomenuo i da je ponosan na to da Srbija danas zarađuje više na izvozu softvera i kompjuterske industrije nego od poljoprivrede:

“Važno je da Srbija nastavi putem mira, stabilnosti, daljnje modernizacije i industrijalizacije. Vratili smo tvornice koje su zatvarane, to su veliki rezultati. Većina će reći: “Dosta mi je tog arogantnog đubreta” i ja nemam problem s tim. Ali, uvijek se na kraju vidi da su ljudi sretni zbog rezultata koje smo napravili, i to se vidi na svim izborima”, poručio je Vučić.

Oluja i bombardiranje

Dodao je i da je Srbija s Republikom Srpskom uspjela početi “obilježavanje svega onoga čega su se drugi stidjeli u prošlosti” – od Jasenovca do ‘žrtava Oluje’, kao i da se više ne kriju, već kažu da postoje mjesta stradanja drugih naroda za koje su ‘naši ljudi krivi’.

Hvalio se kako je otvoreno 200 tvornica

Vučić je ranije u nekoliko navrata govorio kako je u pet godina njegova mandata otvoreno 200 tvornica, da je trenutno u izgradnji deset auto puteva, a kao jedan od najvećih uspjeha navodi brzu prugu Beograd-Novi Sad, čija se gradnja nastavlja prema Budimpešti.

Spominjao je i granju tri covid bolnice u Beogradu, Kruševcu i Novom Sadu te koliko je uloženo u gradnju i rekonstrukciju zdravstvenih ustanova. Naravno, nije mogao izostaviti ni početak gradnje podzemne u Beogradu.

Vučićeva hvalisanja demantirali razni stručnjaci

No, kako piše Vreme, hvalisanja o više izgrađenih auto cesti nego u zadnjih 50 godina i više bolnica nego u zadnjih 60, kao i o ogromnom ekonomskom napretku Srbije su do sada bezbroj puta demantiranja od strane stručnjaka, i to javno.

Baš kao i neistina o tome da se, do Vučićeve vladavine, nije smelo govoriti o Jasenovcu, Oluji i drugim srpskim stradanjima kojih su se “drugi stidjeli“. No, to ne smeta Vučiću koji te navode i dalje ponavlja.

‘Ova vlast počiva na kontroli medija, to Vučić jako dobro zna’

„Ovi podaci o plaći su netočni, sada je neto prosječna plaća oko 620 eura, plaća je povećana u 10 godina 250 eura“, odgovara glavna urednica Nove ekonomije Biljana Stepanović.

„Ova vlast počiva na kontroli medija, to Vučić jako dobro zna, poznaje Srbiju, poznaje mentalitet naroda, poznaje sve moguće tehnike manipulacije i nema mu ravnog, tu je najbolji i on to radi s ciljem da narod ne zna šta se događa i narod ne zna šta se događa“, dodaje Biljana Stepanović za N1.