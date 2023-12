Dodik više nema što izgubiti: Mora ga se zaustaviti, on će ići do kraja

Autor: Iva Međugorac

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u ovo blagdansko vrijeme još je jednom po tko zna koji put odlučio podići tenzije najavljujući odcjepljenje RS-a od Bosne i Hercegovine ukoliko Visoki predstavnik Christian Schmidt proglasi zakon o imovini kojega Dodik naziva nametanjem. Radi se naime o imovini koja je pripadala nekadašnjoj Socijalističkoj Republici BiH, a koja bi se trebala prenijeti na današnju BIH, pri čemu Dodik naglašava kako imovina treba ostati entitetima jer je tako uređeno Daytonskim sporazumom, sa čime se sasvim očekivano ne slaže Federacija BiH.

Nije ovo prvi put da Dodik najavljuje odcjepljenje od BiH, no unatoč tome moglo bi se reći da prvi čovjek RS-a svoj stav nikada o odcjepljenju nikada nije tako snažno zagovarao kao što čini posljednjih tjedana. Sličnom retorikom poslužio se i prije nekoliko tjedana u intervjuu kojega je dao Nacionalu, a na kojega ni jedan vodeći hrvatski političar nije reagirao. Državni vrh Dodikove poruke odlučio je ignorirati, a sličnom metodologijom poslužila se i oporba iako je Dodik tada najavio da će Hrvatska biti među državama koje će priznati neovisnom Republike Srpske.

Šutnja hrvatske politike

Čudna je mnogima šutnja hrvatske politike na ove Dodikove provokativne poruke u kojima se spominje naša zemlja posebice radi toga što se se Dodikove najave odvijale u vrijeme kada je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski slao upozorenja o potencijalnom širenju sukoba iz Ukrajine na područje Balkana, o čemu se doduše spekulira još otkako je krenuo rat u Ukrajini. Svjesni Dodikove bliskosti s ruskim predsjednikom Putinom predstavnici američkog veleposlanstva u BiH ništa ne prepuštaju slučaju pa su stoga i ranije jasno dali do znanja da lider bosanskih Srba živi u zabludi ako misli da može podijeliti BiH.

”Izjave u kojima to najavljuje samo su dokaz da on predstavlja prijetnju miru i stabilnosti ne samo u toj zemlji nego u cijeloj regiji”, poručuju iz američkog veleposlanstva. U kontekstu priče o Dodiku valja podsjetiti da je on zbog svoje secionističke politike ionako pod američkim sankcijama još od 2017-te godine, a aktualna administracija u Washingtonu nedavno je na popis sankcioniranih osoba kojima je uz ostalo zabranjeno putovanje u Sjedinjene Države stavila i njegova sina Igora te kćer Goricu, ali i Dodikove bliske suradnike uključujući i članicu Predsjedništva BiH Željku Cvijanović.

Dodikove manipulacije Daytonom

Kada se pak progovara o Dodikovom dovođenju u pitanje prava Visokog predstavnika tada treba spomenuti i članak 3. Aneksa 10 Daytonskog sporazuma u kojem se tvrdi da Visoki predstavnik u skladu sa bosanskohercegovačkim zakonima ima pravno ovlaštenje koje je potrebno za provođenje njegovih funkcija, pri čemu dobiva ovlast da raspolaže nekretninama i osobnom imovinom. Bez obzira na to Dayton je već dugo predmet raznih tumačenja, a Dodik nerijetko manipulira sporazumom, baš kao što posljednjih mjeseci nerijetko zagovara podjele i secionizam na što je koncem studenog tijekom posjeta Bosni i Hercegovini ukazivao i glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg.









U razgovoru za sarajevsko oslobođenje zapovjednica NATO stožera u Sarajevu, brigadna generalica Pamela McGaha kazala je pak kako je glavni tajnik bio vrlo jasan naglašavajući da Nato saveznici čvrsto podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet BiH. DOdikova posljednja izjava stiže pak nedugo nakon poruka NATO-ove generalice pri čemu je čelnik RS-a izjavio da je status Ustavnog suda postao najvažnije pitanje u Bih dodajući da će blokirati donošenje bilo kakvih novih odluka i zakona u državnom parlamentu sve dok se ne donese novi zakon o ustroju Ustavnog suda.

Upućeni u događanja u BiH kažu da je povod za ove Dodikove izjave ogroman pritisak pod kojim se nalazi. Ono što Dodika zabrinjava jest uz ostalo i to što mu po svemu sudeći čak i Putin okreće leđa budući da se njegov najavljivani jesenski posjet Rusiji nije dogodio. Iako Dodik progovara o tome da prijatelji RS-a neće dozvoliti američki intervenciju, nije jasno tko su točno ti prijatelji koje spominje.

Milanović ne krije bliskost s dodikom

Srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću pored problema s kojima se susreće nakon izbora u svojoj zemlji koketiranja s Dodikom teško da bi u ovim trenucima koristila, a osim toga teško da je i Rusima u interesu da se involviraju u rat u BiH sve dok traje rat u Ukrajini zbog kojega su ionako već u sukobu sa NATO-om.









Kada je Hrvatska po srijedi tu je situacija nešto kompleksnija, mada Plenković formalno nije prijateljski nastrojen prema prvom čovjeku RS-a treba podsjetiti da je Dodik nedavno pristao na izgradnju spoja BiH na hrvatsku plinsku mrežu čime se smanjuje ovisnost o ruskom plinu. Za razliku od Plenkovića poprilično izravno s Dodikom se druži i susreće hrvatski predsjednik Zoran Milanović.

Nije tajna da se Dodik i ovog ljeta s Milanovićem družio na Hvaru gdje je stigao helikopterom MUP-a Srbije koji je u našu zemlju ušao kao obična civilna letjelica što je izazvalo tenzije između Milanovića i Plenkovića budući da je premijer tvrdio kako nije imao nikakvih saznanja o Dodikovom dolasku na Hvar, što je Milanović nastojao opovrgnuti. Prije ovog susreta s Milanovićem Dodik se sastao i sa srpskim predsjednikom Vučićem te sa patrijarhom SPC-a Porfirijem s kojim je dogovorio održavanje Dana sjećanja na stradale i poginule u Oluji u Prijedoru.

Čović se distancirao od Dodika

Nije se Milanović time previše zamarao baš kao što se usred svojih druženja s Dodikom nije previše zamarao tvrdnjama o tome da se radi o Putinovom čovjeku koji je pod sankcijama Sjedinjenih Država. Oni neskloni hrvatskom predsjedniku reći će kako je Milanović svojim susretima s Dodikom iskazao protivljenje kompletnoj hrvatskoj vanjskopolitičkoj strategiji i jasnoj hrvatskoj poziciji u EU i NATO-u.

Pita li se i sada Plenkovićeve suradnike za Dodika kazati će kako se radi o Putinovom čovjeku i Vučićevom operativcu što doduše i nije iznenađujuće. Dodik nikada nije ni pokušao skriti svoje simpatije prema ruskom predsjedniku pa je otvoreno i po pitanju rata u Ukrajini zauzeo rusku stranu. Svojedobno je poznati hrvatski novinar Gordan Malić uz Vučića i Dodika upravo predsjednika Milanovića okarakterizirao kao najutjecajnijeg ruskog političara na ovim prostorima.

Donedavno se toj družini pripajao i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, no upućeni svjedoče da se on zbog packi iz Zagreba koje su mu izravno stigle od premijera Plenkovića odnedavno počeo distancirati od svojeg velikog prijatelja Dodika znajući da je njegov utjecaj sve skromniji.

Schmidt upozoravao

Iako Dodik još uvijek kontrolira dio biračkog tijela u RS-u- i to je sve slabije, niz okolnosti u BiH i izvan nje ukazuju da je Dodikov položaj doveden u pitanje, zbog čega i jest krenuo u napade znajući da je to bitka koju teško može dobiti.

Na probleme s Dodikom još je početkom srpnja ukazivao visoki predstavnik Christian Schmidt koji je ljetos iskoristio svoje ovlasti kako bi poništio dva neustavna zakona Skupštine RS-a i pooštrio Kazneni zakon BiH, a u to vrijeme po bosanskohercegovačkim medijima govorilo se kako je zakon predložio Dodik koji osim s Vučićem i Putinom dobre odnose njeguje i sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

Dodik je i tada kada ga je Schmidt pritiskao poručivao da će ići do kraja, a u RS-u pa i u samoj BiH strahuju da bi to doista tako moglo i biti jer predsjednik RS-a nema što izgubiti, a to ga kako drže upućeni i čini opasnim. Dodik neće stati dok ne bude zaustavljen, smatraju naši sugovornici iz BIH koji drže da Međunarodna zajednica njegovim prijetnjama mora pristupiti s velikom odgovornošću i vrlo mudro ne dopuštajući da se ponove greške iz devedesetih pa i eventualni novi rat kojega doduše zbog vrlo lošeg financijskog stanja u RS-u neće biti lako realizirati.