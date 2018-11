Dodik uoči ključnog sastanka otkrio što misli o HDZ-u

Autor: Hina

Novoizabrani član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je kako je sigurno da će u novu vlast u toj zemlji na temelju rezultata listopadskih izbora ući njegov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i HDZ BiH, kao autentični zastupnici izborne volje Srba odnosno Hrvata, no i dalje je nejasno tko će biti dio vladajuće većine s bošnjačke strane.

Dodik je u intervjuu za banjolučke “Nezavisne novine” kazao kako je s njegovog stajališta “HDZ najbolji predstavnik hrvatskog konstitutivnog naroda u političkom smislu”. “Vidjet ćemo kakve su njihove namjere”, kazao je Dodik uoči najavljenog sastanka s čelnicima HDZ BiH, koji bi se tijekom dana trebao održati u Istočnom Sarajevu.

S obzirom na to da među strankama koje okupljaju pretežito bošnjačko članstvo još nisu okončani pregovori o mogućim koalicijama Dodikov komentar je bio kako bi svatko onaj tko osigura potrebnu većinu u Federaciji BiH trebao postati partnerom u vlasti i na državnoj razini.

Iako je, uz SNSD i HDZ BiH, jedan od tri razmjerna pobjednika izbora u BiH i bošnjačka Stranka demokratske akcije (SDA), ona je suočena s mogućnošću da prijeđe u oporbu jer s njom ne želi koalirati niti jedna veća stranka građanske ili lijeve orijentacije, a bez takve koalicije SDA ne može osigurati stabilnu parlamentarnu većinu koja joj je potrebna za uspostavu vlasti u Federaciji BiH.

Dodik je ranije kazao kako je njemu svejedno hoće li mu partner s bošnjačke strane biti SDA ili blok okupljen oko Socijaldemokratske partije (SDP BiH).

U pomirljivom tonu Dodik je za list kazao kako kao član Predsjedništva BiH želi djelovati konstruktivno i raditi na stabiliziranju političkih prilika u zemlji s ciljem da BiH funkcionira kao “zajednica dva entiteta i tri naroda” i bez miješanja predstavnika međunarodne zajednice u unutarnje procese.

“Očekujem da Predsjedništvo bude epicentar svih političkih institucionalnih zbivanja u BiH. Očekujem da se sva tijela (vlasti) stave u funkciju Predsjedništva BiH onako kako je to predviđeno ustavom i vjerujem da je to moguće”, kazao je Dodik, koji bi po ustaljenom sustavu rotacije trebao postati i prvim predsjedateljem državnog vrha u novom sazovu, kada to tijelo bude i formalno konstituirano idućeg tjedna.