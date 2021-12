DODIK U BEOGRADU: ‘DAJEMO IM NEKI ROK DA ŽIVE JOŠ!’ Ponudio BiH da prepolove Oružane snage, a ima rješenje i za to ako ne budu htjeli!

Autor: L.B.

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik u utorak je govorio u Beogradu na tribini pod nazivom ‘Republika Srpska – vraćanje otetih ustavnih nadležnosti’.

Između ostalog je istaknuo i da će prvo ponuditi da se prepolovi sastav Oružanih snaga BiH, a ukoliko ne bude spremnosti za to, tvrdi on, već je napisan novi zakon o vojsci RS.

“Donosimo odluku da u narednih šest mjeseci od te odluke u petak parlament pripremi normativno uređenje te oblasti i da ponudimo nekoliko stvari iz praktičnih političkih razloga.

‘Dajemo im neki rok da žive još’

Mi ćemo ponuditi prvo da se prepolovi sastav Oružanih snaga BiH i dajemo im neki rok da žive još. Ukoliko ne bude za to bilo spremnosti već je napisan novi zakon o vojsci RS i novi zakon o demilitarizaciji RS”, iznio je Dodik.

U Beogradu je danas kazao i da je “sav život u entitetima” te potvrdio da će se u NSRS-u u petak održati posebna sjednica o tome.

“Ashdown je smijenio 56 službenika da bi došao do navodne suglasnosti o formiranju OS u BiH. Smatramo da je to neregularno i da nije bilo fer. I to je moja argumentacija. Dovoljno je da je bilo u uvjetima nametanja, pritisaka, kažnjavanja, to je potpuno bilo nelegalno. U petak zato idemo na NSRS i tamo je na dnevnom redu informacija o tome”, kazao je Dodik u Beogradu.