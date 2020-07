DODIK SE PROTIVI ODLASKU MILOŠEVIĆA U KNIN: ’Još nisam informiran da je to definitivno’

Autor: Dnevno/M.V.

Osobno i kao predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić rekao je da ne može podržati sudjelovanje predstavnika Srba iz Hrvatske na proslavi ‘Oluje’ u Kninu, ali istaknuo je i kako će ih pokušati razumjeti ako to odluče. Uz to, spreman je, tvrdi, nastaviti raditi s njima na pomirenju s Hrvatima i Hrvatskom.

S druge pak strane srpski član BiH Predsjedništva, Milorad Dodik izravno se usprotivio odlasku potpredsjednika hrvatske Vlade, SDSS-ova Borisa Miloševića.

“Ako bilo koji Srbin ode tamo u ime srpske zajednice, onda on tome daje legitimitet. To je neprihvatljivo i mislim da se to neće dogoditi”, rekao je.

Dodao je i kako Oluja simbolizira progon, egzodus, etničko čišćenje Srba u Hrvatskoj pa je kritizirao predstavnike hrvatskih vlasti koji očekuju da se predstavnik Srba pojavi na ceremoniji.

“Јoš nisam informiran da je to definitivna stvar, ali želim reći da sam protiv toga jer mislim da nije ni korektno od vlasti u Hrvatskoj da tako nešto traže, niti je korektno od bilo kojeg Srbina da ode na takvo mjesto”, ističe.

Ipak, da je stvar službena potvrdio je i premijer Andrej Plenković.