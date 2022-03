‘DODIK JE TOTALNO IZGUBIO KOMPAS!’ Potez Srbije bacio ga u neizvjesnost: ‘Pitanje je s kim bi on trebao sad voditi konflikte, gdje su njegovi partneri?’

Autor: L.B.

Zastupnik u njemačkom Bundestagu, Josip Juratović je u emisiji BHRT-a “Sedmica” iznio mišljenje o tome hoće li se kriza izazvana ruskom invazijom na Ukrajinu preliti na područje Zapadnog Balkana.

On kaže da je Milorad Dodik i sam sada u nekoj neizvjesnosti, jer je totalno izgubio kompas kada je i sama Srbija potpisala rezoluciju UN-a gdje priznaje i osuđuje agresiju Rusije na Ukrajinu.

“Pitanje je s kim bi on trebao sad voditi konflikte, na koji način, gdje su njegovi partneri, tako da se manje-više ne plašim toga… A što se Putina i Lavrova tiče, mislim da oni sad imaju drugih problema, da im Dodik više nema nikakvog značaja”, rekao je zastupnik u njemačkom Bundestagu.

‘Priča ima dvije strane iste medalje’

“Na jednoj strani me raduje da je Europska unija konačno shvatila da njezina sigurnost, sigurnost EU, ovisi i o stabilnosti na Zapadnom Balkanu, a sad se pokazalo i kad je riječ o istočnoj Europi, kao što je to Ukrajina. Što se tog procesa tiče, gospođa von der Leyen i Europski parlament su signalizirali da bi proces oko ulaska Ukrajine u Uniju trebalo ubrzati i to je za pozdraviti.

Uostalom, mnogo mojih kolegica i kolega u njemačkom Bundestagu i u Europi je mišljenja da to nije samo pitanje stabilnosti na istoku Europe, nego i na Zapadnom Balkanu. Nadam se da će nam u tom procesu uspjeti i Zapadni Balkan bolje staviti u fokus. Prije svega, moram podsjetiti da su i Bugarska i Slovenija te zemlje koje su tražile ubrzane procese, očekujemo da će se tako odnositi i prema Sjevernoj Makedoniji, koja je sada pred vratima, a zakočena je.

U isto vrijeme, i što se tiče Bosne i Hercegovine, nadamo se da će se i tamo procesi ubrzati kad je riječ o političkoj volji i procedurama od strane Bruxellesa. S druge strane, moram opet reći, ta priča ima dvije strane iste medalje, a to je da treba postojati volja i u Bosni i Hercegovini. Moram biti iskren, i vi sami znate, kad se prate procesi i tempo tih procesa u Bosni i Hercegovini na putu za Europsku Uniju, političkim elitama, barem onim sa nacionalnim predznakom, baš se i ne žuri u Europsku Uniju, kad vidimo koliko dugo odugovlače oko tih procedura ispunjavanja 14 točaka da bi ti pretpristupni procesi uopće mogli početi. To ovisi o dvije strane”, rekao je Juratović.