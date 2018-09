‘DODIK JE RAZLOG ZA ZABRINUTOST’: Kosovski ministar otkazao dolazak u Banju Luku

Kosovski ministar vanjskih poslova Behgjet PacolLi otkazao je sudjelovanje na sastanku šefova diplomacije država članica Procesa suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP), koji je zakazan za srijedu u Banoj Luci, nakon što mu je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u ponedjeljak poručio kako je nepoželjan u tom gradu.

Bosna i Hercegovina trenutačno predsjedava ovom regionalnom inicijativom pa je njezin ministar vanjskih poslova Igor Crnadak svoje kolege iz regije pozvao na neformalni sastanak u Banju Luku 5. rujna kako bi se razgovaralo o daljnjoj suradnji.

Paccoli je odustajanje od dolaska u Banju Luku objavio na svom Twitter profilu upozoravajući istodobno kako su Dodik i njegovo bahato ponašanje razlog za zabrinutost svih.

“Zbog prijetnji i zapreka koje je meni i mom izaslanstvu stvorio predsjednik RS Milorad Dodik, unatoč pozivnici ministra vanjskih poslova BiH Igora Crnadka otkazao sam sudjelovanje na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova zemalja članica SEECP-a u Banjoj Luci. Dodik predstavlja razlog za zabrinutost svih na zapadnom Balkanu”, napisao je šef kosovske diplomacije.

Because of the threats & obstacles created by RS/BiH President Milorad #Dodik towards me & my delegation despite the invitation by #BiH🇧🇦FM Crnadak, I’ve canceled my participation at the #SEECP Foreign Ministers Informal Meeting in Banja Luka. Dodik is a concern for all in WB!

— Behgjet Pacolli (@pacollibehgjet) 3 September 2018