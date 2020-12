DIPLOMIRAO S NAJVIŠOM OCJENOM, A ZAVRŠIO U PUČKOJ KUHINJI: ‘Sram me je, zemlje po kojoj hodam, onog fakulteta, gimnazije’

Kristijan Vujčić ima 26 godina i dolazi iz bosanskog grada Prijedora.

O Kristijanu je počela brujati cijela regija nakon što je lokalnom portalu dao svoju potresnu priču. Naime, iako je diplomirao s najvišom ocjenom, ‘desetkom’, danas se hrani u pučkoj kuhinji. Jedan je od 250 korisnika ustanove znakovitog nazova “Optimisti” u koju svaki dan dolazi po obrok za sebe i majku.

Diplomiranom ekonomisti tlo se izmaklo pod nogama za vrijeme koronakrize, prije jedanaest mjeseci je izgubio posao. A ni tada nije radio u struci, već je bio skladištar.

“Nisam jedini koji je ostao bez posla. Svjestan sam da je moja pozicija na toj nekoj društvenoj ljestvici sada na samom dnu. Ako se pitate je li me sram sram zbog toga, priznajem jest. Sram me je, zemlje po kojoj hodam, onog fakulteta, gimnazije, a posebno prijatelja i rodbine. Ova godina mi je uzela sve što sam godinama pokušao održati na nogama, a evo danas i ugled”, ispričao je za infoprijedor.ba.

“Ovo je samo još jedna tužna i sramna životna priča u moru drugih, ali i ogledalo kakav je zapravo položaj mladih. Kada prođem kroz grad tek tu i tamo ponekog sretnem. Moja generacija je većinom na Zapadu, a kao mali smo maštali i gradili snove o svojim uspjesima i boljem životu ovdje. Nažalost, evo, svakim danom je sve teže i lošije”, reći će ogorčeno.

Tijekom proteklih jedanaest mjeseci aktivno je traži posao.

“Tražio sam posao, ali bezuspješno. Negdje kod 60. aplikacije sam prestao brojiti, a odgovor sam dobio tek na pet. Nisam bio izbirljiv, aplicirao sam i u struci i mimo nje.”

No, neku marku je i zaradio, a uz to je stigao volontirati.

“Bili su to poslovi na dnevnicu, od poljoprivrednih radova tijekom sezone, berbe voća do rada na pilani i sječi stabala. Volontirao sam čak i u humanitarnim organizacijama. Kako je vrijeme postajalo hladnije tako su se prilike za nadničenje prorijedile, pa sam bio primoran da se obratim javnoj kuhinji Optimisti”, rekao je.

Imao je i poruku za kraj.

“Demografska slika je neumoljiva. Prijeti nam nestanak, i Srbima, i Hrvatima i Bošnjacima. Krajnje je vrijeme da se zapitamo gdje smo to pogriješili. Završio bih uz riječi da je moj život u ovoj državi i ovom gradu pakao. No, koliko nas je još, ljudi koji su u mnogo težoj situaciji, kojima sam i sam pomagao dok sam bio zaposlen. Koliko je bolesne djece koja se liječe preko humanitarnih akcija i sl. To je ono na što pomislim svako jutro kada se probudim. Pomislite i vi,”, poručio je za kraj.