‘DESET PUTA MI JE TO REKAO!’ Dodik otkrio detalje posljednjeg sastanka s Putinom: ‘Ja ipak pokušavam razmišljati’

Autor: L.B.

Član Predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik, gostujući na FTV-u, rekao je da je on “igrač srpskog naroda i Republike Srpske”, međutim nije negirao da je “ruski igrač”.

“Koristim dobre odnose sa Putinom kojeg cijenim kao velikog državnika jedne velike zemlje, moćan čovjek koji je uvijek bio korektan prema nama. Nikada nije tražio ništa. Taj isti Putin je deset puta meni rekao samo da poštuje Daytonski sporazum, ako ja odem van Daytonskog sporazuma, da podrške nema. To mi je rekao i posljednji put”, kazao je Dodik.

Dodao je da su dogovorili ekonomsku suradnju, da grade i pojačaju priču oko plinovoda koji, prema Dodikovim tvrdnjama, “osporavaju u Sarajevu već 15 godina”.

‘Kakav je to svijet u kojem mi možemo uvoditi sankcije Rusiji?’

“Ja sam rekao da u ovom sukobu moramo biti neutralni i mislim da je to najbolja pozicija. Prvo, Rusija je garant Daytonskog sporazuma. Kakav je to svijet u kojem mi možemo uvoditi sankcije Rusiji? To da ja sad trčim za nekim politikama, a da rušim svoje principe, mi nećemo dati suglasnost da se Rusiji uvedu sankcije na razini BiH”, naglasio je Dodik.

Ponovio je svoj stav da je za BiH najbolja politika ostati neutralan.

“I moja pozicija prema tome nije ruska, to je pozicija neutralnosti. Mi smo rekli da poštujemo teritorijalni integritet, tražimo da se rat što prije završi i da stradanja prestanu. Da su i Rusi i Ukrajinci naši bratski narodi i da mi ne možemo u tom pogledu biti ni na jednoj strani. Ja to tako vidim. Netko ne vidi, netko neće, netko nema svoj stav, samo čeka što će netko javiti iz Bruxellesa ili neke druge destinacije. Ja ipak pokušavam razmišljati”, poručio je lider SNSD-a.