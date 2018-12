Davor Dragičević traži ostavke ministra unutarnjih poslova i dužnosnika MUP-a Republike Srpske

Autor: Hina

Davor Dragičević, otac mladića kojega je smrt pod nerazjašnjenim okolnostima u ožujku potaknula masovne prosvjede protiv režima Milorada Dodika, najavio je u subotu da će od sada zahtijevati ostavke ministra unutarnjih poslova i drugih visokih dužnosnika MUP-a Republike Srpske i okupljanja će se održavati sve dok se taj zahtjev ne ispuni.

Uoči velikog prosvjeda skupine “Pravda za Davida” najavljenog za nedjelju u Banjoj Luci, Dragičević se oglasio na Facebooku porukom da ministar unutarnjih poslova Dragan Lukač i ostali moraju biti smijenjeni ili podnijeti ostavke do početka tog okupljanja, a u protivnom sudionici neće otići s trga Krajine.

Za sve što može slijediti nakon toga, poručio je Dragičević, bit će odgovorni predsjedatelj Predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednica RS Željka Cvijanović, MUP RS i entitetsko tužiteljstvo.

Upozorio je da je do 25. prosinca sve bila borba za istinu o smrti njegova sina no nakon policijske brutalnosti nad prosvjednicima tog dana sve se promijenilo i sada se mora “ići do kraja”.

“Neću dopustiti da budem likvidiran kao moj David”, poručio je Davor Dragičević.

Uz Lukačevu, Dragičević traži i ostavke direktora policije RS Darka Ćuluma, načelnika Uprave za organizirani kriminal MUP RS Darka Ilića, patologa i pročelnika Zavoda za sudsku medicinu RS Željka Karana, glavnog okružnog tužitelja Želimira Lepira i tužitelja Dalibora Vreće koji je izravno zadužen za istragu Davidove smrti koja traje devet mjeseci i do danas nije okončana.

“Očevidno je da Lukač i ostali više ne uživaju potporu svojih suradnika, građana, a prema našim saznanjima i dobar dio pripadnika policije nije za njih. U interesu građana inzistirat ću da svi navedeni daju ostavke jer su ovo namjerno uradili kako bi ukrali vrijeme i pomogli ubojicama”, napisao je Dragičević.

Sve koje je u subotu prozvao on je i ranije označio kao osobe suodgovorne za smrt njegova sina ili za pokušaj zataškavanja cijelog slučaja odnosno prikrivanje identiteta počinitelja i nalogodavaca.

Prvi put Dragičević je spomenuo ime Filipa Ćuluma, osobe koju je David u noći kada je nestao označio kao onoga tko će biti odgovoran ako mu se nešto dogodi.

Ćulum bi, po Dragičevićevou sudu, morao smjesta biti uhićen baš kao i Đorđe Rađen koji je tvrdio da je David u noći kada je ubijen opljačkao njegovu kuću.

Dragičević traži i odgovornost dvojice policijskih inspektora te dvojice kriminalističkih tehničara koji su ranije označeni odgovornima za uništavanje dokaza bitnih za istragu o Davidovoj smrti.