Davor Dragičević opet tvrdi: ‘ Znam tko mi je ubio sina’

Autor: Dnevno

Banjalučanin Davor Dragičević izjavio je za Bosanskohercegovačku radio-televiziju (BHRT) da zna tko je ubio njegova sina Davida u ožujku prošle godine, te je pokazao USB stick na kojemu se navodno nalazi video zapis toga događaja, najavivši njezinu objavu ukoliko vlasti konačno ne rasvijetle ovaj slučaj koji je izazvao masovne prosvjede u Republici Srpskoj i postao povod za političke obračune.

“Mi znamo tko je ubio Davida. Davor Dragičević ima sve što je rekao 18.3. 2018. godine, snimka s kamere Raiffeisen banke u 02.32 sati”, rekao je Dragičević za BHRT-a, čiju izjavu u ponedjeljak prenose i tiskani mediji.

On se u Dnevnik BHRT-a uključio iz Austrije putem Skypea.

Po njegovim riječima, istinu o tome slučaju znaju i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ministar policije Dragan Lukač. Dragičević je najavio da će, ukoliko se slučaj ne istraži do kraja, snimku predstaviti javnosti.

“Oni trebaju samo sve procesuirati kako bi došlo do pravde, a ako ne budu, Davor Dragičević će ovo pustiti u javnost i vratiti se u Banju Luku, a poslije neka bude što hoće”. rekao je Dragičević tvrdeći da su tu snimku gledali Lukač i Dodik.

“Mi znamo istinu i znamo tko su ubojice Davida Dragičevića. Ako to pokažem, onda će u BiH biti krvavi rat”, dodao je Davor Dragičević.

Njegov 21-godišnji sin ubijen je pod nerazjašnjenim okolnostima u središtu Banje Luke, a njegovo tijelo pronađeno je u rijeci. Nestao je u noći sa 17. na 18. ožujka 2018. godine, nakon što je otišao iz obiteljske kuće prema centru grada. Prvobitnom policijskom istragom je utvrđeno da se mladić utopio. Nakon tri mjeseca istrage tužitelj je naložio istragu protiv nepoznatih počinitelja zbog osnova sumnje na ubojstvo.

Davidova smrt je pokrenula višemjesečne prosvjede u središtu Banje Luke te je poslužila i za političke obračune između vlasti i oporbe. Otac Davor ekshumirao je u ožujku njegovo tijelo i sahranio ga u Austriji, kamo se i sam sklonio u strahu pred policijom.